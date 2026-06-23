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Rusia derriba 143 drones ucranianos sobre nueve regiones y los mares Negro y Azov

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Moscú, 23 jun (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 143 drones ucranianos de largo alcance sobre ocho regiones rusas, sobre la anexionada península ucraniana de Crimea y los mares Negro y Azov, según informó este lunes el Ministerio de Defensa de Rusia.

"Durante la noche (...) las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 143 drones ucranianos de ala fija", indicó el mando castrense ruso en una nota publicada en su canal de MAX, la red de mensajería rusa.

Las autoridades locales rusas no reportaron daños materiales ni víctimas durante los ataques ucranianos.

Se trata de un ataque menor que el de la víspera, cuando Defensa aniquiló 301 drones ucranianos, 80 de los cuales se dirigían a la capital rusa, que se ha convertido en uno de los principales objetivos por parte de Kiev.

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Los ataques sistemáticos ucranianos han provocado el desabastecimiento de combustible en varias regiones rusas, obligando a las autoridades a imponer restricciones a la venta de gasolina y diésel. EFE

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