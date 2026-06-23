Los iraníes Qalibaf y Araqchí abordan en Omán la futura gestión del estrecho de Ormuz

El Cairo, 23 jun (EFE).- El presidente del Parlamento y principal negociador de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, y su ministro de Exteriores, Abás Araqchí, abordaron el lunes en Omán la futura gestión del estrecho de Ormuz, del que ambos países son ribereños, informaron este martes medios oficiales omaníes.

Qalibaf y Araqchí fueron recibidos la noche del lunes en Mascate por el ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi, quien calificó de "constructivas" sus conversaciones sobre la navegación en Ormuz, por donde pasa una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo y gas.

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"Mantuvimos conversaciones constructivas sobre el reciente memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos, en particular sobre el párrafo relativo al estrecho de Ormuz", dijo Al Busaidi en su cuenta oficial en X.

Señaló que ambas partes reafirmaron su "compromiso con el derecho internacional y el libre tránsito seguro" por esa vital vía marítima.

Qalibaf y Araqchí visitaron Mascate tras participar en las negociaciones de alto nivel en Suiza con representantes de EE.UU, en presencia de los mediadores cataríes y pakistaníes, para la puesta en marcha del memorando de entendimiento firmado la semana pasada para poner fin a la guerra en el golfo Pérsico.

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Los mediadores calificaron de "exitosa" esa primera reunión entre EE.UU e Irán sobre el memorando, en la que se acordó la creación de una hoja de ruta de 60 días supervisada por un Comité de Alto Nivel, bajo el cual operarán tres grupos de trabajo específicos enfocados en materia nuclear, sanciones y resolución de disputas.

El objetivo es alcanzar un acuerdo final que ponga fin a la guerra, iniciada a finales de febrero, y la libre navegación por el estrecho de Ormuz.

Según un comunicado de Exteriores omaní, Qalibaf, Araqchí y Al Busaidi "destacaron (durante su reunión en Mascate) la importancia de aprovechar el actual momento diplomático para apoyar los esfuerzos de paz y promover la desescalada y la estabilidad, de conformidad con los principios del derecho internacional y la buena vecindad".

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"Así mejoran las perspectivas de desescalada y se preserva la seguridad de la región y la seguridad de la navegación marítima en el estrecho de Ormuz y las vías navegables internacionales", añadió la nota omaní.

Añadió que el jefe de la diplomacia omaní también trató con ambos responsables iraníes "las relaciones de cooperación y buena vecindad entre el Sultanato de Omán y la República Islámica del Irán, y formas de desarrollarlas para servir a intereses comunes", dado que ambos países son ribereños de Ormuz. EFE

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