El Rey honra la memoria de las víctimas de la dana, "que nos pertenece a todos y que entre todos debemos preservar"

El rey Felipe VI ha trasladado el "cariño de toda España" a los familiares de víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 y ha homenajeado su memoria, "que nos pertenece a todos y que entre todos debemos y queremos preservar". "La Reina y yo queremos que lo sepáis: estamos, ahora y siempre, con vosotros", ha subrayado.

Así lo ha manifestado en su discurso en el funeral de Estado por los 237 fallecidos en la dana (229 en Valencia, siete en Cuenca y Albacete y otra en Málaga), al que ha acudido junto a la reina Letizia y que ha finalizado con una ofrenda floral y un minuto de silencio.

Durante esta ofrenda floral, que ha realizado el Rey junto a dos familiares de víctimas, varios de los asistentes que perdieron a un ser querido en la dana han levantado sus retratos en señal de recuerdo.

En su intervención, Felipe VI ha recordado que "lo que ocurrió ese día, esa noche, y lo que siguió, nos trae a todos recuerdos tremendamente duros y sobrecogedores". "En aquella fatídica fecha, una terrible dana nos golpeó con fuerza en Andalucía, Castilla-La Mancha y, especialmente, en Valencia; y dejó tras de sí, además de una destrucción desoladora y decenas de miles de damnificados, un inmenso dolor -muchísimo dolor- que todavía sentimos y seguiremos sintiendo; vosotros, familiares y amigos de las víctimas, de una forma que no puedo siquiera describir; nosotros, la sociedad, como una profunda sensación de pérdida", ha aseverado.

El monarca ha hecho hincapié en que "hoy recordamos, sobre todo, a las víctimas de aquella tragedia porque cada nombre, cada historia, cada persona, forma parte de una memoria que nos pertenece a todos y que entre todos debemos y queremos preservar": "Ellas son la razón, el corazón y el sentido de este día; un día de emociones que cuesta poner en palabras, porque ninguna logra expresar del todo lo que uno siente al tener que pronunciarlas".

En este punto, ha afirmado que intentó ponerse en el lugar de las víctimas e imaginar qué les podría decir, pero "no existen las palabras perfectas": "Solo sé que hay un sentimiento de dolor sincero que me une, que nos une, a vosotros -a familiares, amigos y seres queridos- y que os acompaña con todo cariño en vuestro duelo". "Un cariño, personal y de toda España, que es necesario expresar hoy", ha recalcado.

Y, al mismo tiempo, ha defendido que "es necesario seguir analizando las causas y circunstancias de la tragedia, con el fin de extraer con rigor y serenidad las lecciones necesarias para mejorar nuestra capacidad de afrontar en el futuro otras grandes catástrofes y evitar o minimizar en lo posible sus peores consecuencias".

"TODOS DESEAMOS QUE NO VUELVA A OCURRIR"

"Todos deseamos que algo así no vuelva a ocurrir. Pongamos todos de nuestra parte para impedir que se repita", ha reivindicado, y ha garantizado a los familiares de las víctimas: "La Reina y yo queremos que lo sepáis: estamos, ahora y siempre, con vosotros".

"Ante tanto dolor", el Rey ha deseado que "ojalá" estas palabras "lleguen como un abrazo: para quienes tanto perdieron, para quienes ayudaron y siguen haciéndolo, para quienes tratan de sobreponerse, para quienes aún buscan sus fuerzas en los recuerdos". Un abrazo, ha continuado, "que supere barreras, que nos una en la esperanza, que nos reconforte a todos, aunque sea levemente, y que os recuerde que no estáis solos".

Y ha concluido: "Qué difícil es transformar las palabras en abrazos... pero, aun así, desde el corazón, es lo que la Reina y yo intentamos hacer. Que nuestro abrazo lleno de cariño, de respeto y deseo de consuelo, os llegue y os envuelva siempre".