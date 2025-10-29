Agencias

Diana Morant exige "dignidad política" a Mazón y que explique a las victimas de la dana lo que hizo ese día

La ministra de Ciencia e Innovación y secretaria general del PSOE valenciano, Diana Morant, ha pedido "dignidad política" al presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, y le ha exigido que "tome nota" de lo que piden las víctimas de la dana y les explique qué pasó hace un año.

Justo antes de entrar al Pleno de control en el Congreso, se le ha preguntado a Morant qué le debe España a las víctimas de aquella catástrofe en la que perecieron 237 personas hace justo un año.

"Desde luego les debe la explicación de lo que pasó el 29 de octubre (de 2024), que todavía no ha dado Mazón, y dignidad política", ha manifestado Morant, antes de reclamar al presidente valenciano que "tome nota" de lo que la gente le está pidiendo.

