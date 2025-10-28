Nacho Aragón y Bea Gimeno anuncian el nacimiento de Pelayo, su primer hijo

La familia Aragón tiene un motivo especial para estar de enhorabuena. Bea Gimeno y Nacho Aragón han dado la bienvenida a su primer hijo, Pelayo, convirtiendo en abuelos por quinta vez a Emilio Aragón y Aruca Fernández-Vega. La noticia, anunciada en redes sociales por la joven pareja, ha sido recibida con bonitos mensajes de felicitación, destacando el significado histórico y familiar del nombre elegido para el bebé.

El nacimiento del pequeño se produjo el pasado 26 de octubre, según ha desvelado la propia madre, quien compartió con sus seguidores el momento en el que rompió aguas y la sensación de felicidad que acompaña estos primeros días en familia. "Pelayo, lo mejor que nos ha pasado en la vida", aseguraba la influencer, describiendo la experiencia como una "nube inexplicable" y dedicando palabras especialmente emotivas a su marido: "Gracias por el mejor regalo que me podías dar, mi familia".

La elección del nombre Pelayo está especialmente cargada de historia y simbolismo para los Aragón y los Fernández-Vega, vinculándolo tanto al pueblo asturiano como al protagonista de la Reconquista y al linaje materno de Nacho. Además, la pareja dejó claro desde el principio que ambos querían ser padres y que el nombre de varón lo tenían claro desde un primer momento.

La llegada del bebé es el broche a una relación que ya superaba diez años, y culmina una historia de amor marcada por celebraciones tan significativas como su boda íntima en Mallorca. Con este nacimiento, la saga Aragón continúa creciendo.