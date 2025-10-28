Agencias

Mueren tres personas en Jamaica mientras el país se prepara para el huracán de categoría 5 'Melissa'

Por Newsroom Infobae

Guardar

Al menos tres personas han muerto y trece han resultado heridas en Jamaica mientras las autoridades y la población se preparan para recibir el impacto del huracán de categoría 5 'Melissa', que tocará tierra este martes con vientos de casi 280 kilómetros por hora.

Así lo ha confirmado en rueda de prensa el ministro de Salud, Christopher Tufton, que ha precisado que las tres muertes han tenido relación directa con árboles, según ha recogido el diario 'Jamaica Observer'.

Según ha relatado Tufton, un trabajador sanitario ha muerto en St Elizabeth cuando llevaba a cabo operaciones de prevención antes de la llegada del huracán. Tras ser trasladado en helicóptero al hospital universitario de West Indies, ha fallecido a causa de sus lesiones. Asimismo, otra persona ha muerto víctima de otro árbol caído en la localidad de Hanover, mientras que un hombre ha sido electrocutado cuando talaba árboles.

El ministro de Salud, que ha atribuido las lesiones a caídas desde tejados y escaleras, ha expresado sus condolencias a las familias de las víctimas y ha instado a la población a "extremar la precaución". "Si necesitan ayuda, pídanla, pero tengan cuidado de protegerse durante la preparación, porque ya estamos presenciando la tragedia de vidas humanas" perdidas, ha lamentado.

Por su parte, el primer ministro jamaicano, Andrew Holness, ha asegurado este lunes que el Equipo de Respuesta a Desastres (DART, por sus siglas en inglés) de las Fuerzas Armadas está preparado para brindar la asistencia necesaria tras el huracán, incluyendo labores de socorro, recuperación y reconstrucción.

"Estamos tan preparados como podemos", ha subrayado, aunque ha reconocido que "todavía hay margen de mejora". Con todo, el mandatario ha destacado que todos los recursos del DART "serán utilizados para el bien nacional" ante el impacto del huracán 'Melissa', "que podría causar una disrupción significativa".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Infanta Cristina y Johanna Zott apoyan a Pablo Urdangarin en el campo de balonmano

Con la presencia de la hermana del rey Felipe VI en las gradas, el joven deportista sufrió una lesión en pleno partido, mientras familiares y allegados mostraron preocupación y respaldo incondicional ante el intenso encuentro del Fraikin Granollers

La Infanta Cristina y Johanna

La generación Z, cansada de promesas vacías, pone en jaque con sus protestas a gobiernos de todo el mundo

Nativos digitales menores de 30 años se movilizan en diversas ciudades del mundo ante crisis económicas, climáticas y sociales, exigiendo transformaciones profundas y denunciando abuso de poder, falta de representación y deterioro del bienestar, según un nuevo informe

La generación Z, cansada de

EEUU y Japón firman en Tokio un acuerdo de cooperación sobre tierras raras y minerales críticos

EEUU y Japón firman en

El líder de Hamás en Gaza asegura que no dará ningún "pretexto" a Israel para continuar con sus ataques

Jalil al Haya anunció que equipos de recuperación comenzarán a buscar cuerpos de rehenes en nuevas áreas de Gaza, subrayando la entrega de prisioneros y la disposición a transferir el control administrativo a una figura de consenso

El líder de Hamás en

El PKK retira a todas sus fuerzas de Turquía en un nuevo avance del histórico proceso de paz

Miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán comienzan a abandonar sus posiciones en territorio turco tras oficializar la disolución del grupo armado, abriendo la puerta a nuevas etapas en las negociaciones con las autoridades de Ankara

El PKK retira a todas