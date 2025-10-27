Agencias

Puigdemont y la cúpula de Junts empiezan la reunión para decidir si rompen con el PSOE

Por Newsroom Infobae

Guardar

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, y los restos de miembros de la dirección del partido han empezado este lunes a las 10.00 horas la reunión que se celebra en Perpignan (Francia) para decidir si rompen con el PSOE, decisión que probablemente someterán a votación de la militancia.

Según consta en el orden del día del encuentro, se hará balance del acuerdo de Bruselas y se abordarán también las "acciones a emprender", y se prevé que haya una comparecencia pública a las 17.00 horas.

Puigdemont ha llegado al lugar de la reunión pocos minutos después de las 9.00 horas así como el resto de miembros de la cúpula de Junts.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Detenidos en Polonia dos ciudadanos ucranianos acusados de espionaje

Detenidos en Polonia dos ciudadanos

Mientras España debate la jornada de 37,5 horas, en Silicon Valley triunfan las semanas de 72 con la '9-9-6'

Mientras España debate la jornada

Scope Ratings rebaja la nota de EEUU a 'AA-' por el deterioro fiscal y de los estándares de gobernanza

Scope Ratings rebaja la nota

Igualdad recaba datos de un presunto crimen machista en Murcia, que elevaría a 33 las asesinadas este año

Igualdad recaba datos de un

El Centro de Protonterapia de Galicia entra en la fase de instalar el primer acelerador de la sanidad pública española

El Centro de Protonterapia de