Puigdemont y la cúpula de Junts empiezan la reunión para decidir si rompen con el PSOE

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, y los restos de miembros de la dirección del partido han empezado este lunes a las 10.00 horas la reunión que se celebra en Perpignan (Francia) para decidir si rompen con el PSOE, decisión que probablemente someterán a votación de la militancia.

Según consta en el orden del día del encuentro, se hará balance del acuerdo de Bruselas y se abordarán también las "acciones a emprender", y se prevé que haya una comparecencia pública a las 17.00 horas.

Puigdemont ha llegado al lugar de la reunión pocos minutos después de las 9.00 horas así como el resto de miembros de la cúpula de Junts.