Pablo Urdangarín da la última hora sobre su estado tras romperse el labio en presencia de la infanta Cristina

Entregándose al 100% en cada uno de sus partidos y en el mejor momento de su carrera deportiva tras ser convocado por primera vez a sus 24 años con la Selección Española de Balonmano, Pablo Urdangarín sufría un aparatoso accidente en su último encuentro con el Fraikin BM Granollers con la infanta Cristina presente en las gradas junto a su novia Johanna Zott.

En una jugada, el sobrino del Rey Felipe VI recibía un fuerte balonazo que terminaba con él en el suelo, la cara ensangrentada, y el labio partido. Ante la preocupación de su madre y de su pareja, el jugador era atendido por los servicios médicos del club y no tardaba en volver a la pista, acercándose rápidamente a las 'mujeres de su vida' para tranquilizarlas y decirles que afortunadamente todo había quedado en un susto, y en un labio roto.

"Bien, bien, bien, un golpecito nada más" ha revelado Pablo en su reaparición ante las cámaras de Europa Press con una gran sonrisa y los efectos del accidente visibles en el rostro y en la boca ligeramente hinchados y con un apósito de gran tamaño.

Como nos ha contado, el médico le ha dicho que "todo está bien, que es un golpe solo y ya está". "No ha hecho falta poner puntos ni grapasa, nada nada. Se cura solo esto. Ya estoy haciendo vida normal, hoy entreno y estaré en el partido del martes, eso no me lo pierdo" ha explicado.

Respecto a cómo reaccionó doña Cristina al ser testigo directo de su 'accidente', el nieto del Rey Juan Carlos ha reconocido que "obviamente" se preocupó por él, pero como ha querido dejar claro para tranquilizar a sus seguidores, "estoy bien, estoy bien".

Por suerte, este golpe no le impedirá debutar con la Selección de Balonmano en el amistoso que disputará el próximo 30 de octubre frente a Suecia en el país escandinavo. "Estoy muy contento, era mi ilusión" ha revelado, confirmando con un "así es" que está feliz por seguir los pasos de su padre en el balonmano.