Mueren catorce personas a causa de un incendio en Bukavu, en el este de República Democrática del Congo

Al menos catorce personas han muerto a causa de un incendio registrado a última hora del domingo en la ciudad de Bukavu, capital de la provincia de Kivu Sur, en el este de República Democrática del Congo (RDC) y en manos desde hace meses del grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), sin que por ahora se conozcan las causas del siniestro.

Fuentes locales citadas por la emisora congoleña Radio Okapi han indicado que el incendio se ha desatado cerca de la iglesia de Funu Nuru, en el barrio de Mosala, calcinando un total de siete viviendas, entre cuyos restos se han hallado catorce cadáveres, si bien no se descarta que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas.

El jefe del barrio de Mosala, Patrick Lubala, ha afirmado que otras cuatro casas fueron "destruidas para evitar la propagación de las llamas". "Estamos en proceso de trasladar a los muertos a la morgue del hospital provincial de Bukavu", ha manifestado.

El siniestro ha tenido lugar una semana después de la muerte de tres niños de una misma familia en otro incendio en Bukavu, una ciudad que cuenta con pocos equipos especializados para hacer frente a este tipo de sucesos, intensificados a causa de la densidad poblacional en algunas zonas.