La Fed mejorará la transparencia de sus test de estrés para evitar litigios

La Junta de la Reserva Federal de Estados Unidos ha abierto un periodo de consultas sobre propuestas encaminadas a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas pública de su prueba de estrés anual, respondiendo así a las demandas de sector sobre la opacidad y costes del proceso.

"Con el fin de evitar litigios, la Junta se comprometió a realizar mejoras significativas en la transparencia de las pruebas de estrés", declaró la vicepresidenta de Supervisión, Michelle W. Bowman, para quien las entidades reguladas deben estar sujetas a normas claramente articuladas y transparentes.

"Las entidades reguladas deben estar sujetas a normas claramente articuladas y transparentes. Los requisitos de capital no deben establecerse de forma que queden al margen del escrutinio público", añadió Bowman.

En diciembre de 2024, la Junta de la Fed anunció su intención de introducir modificaciones en aspectos importantes para mejorar la resiliencia de la prueba, que realiza con el objetivo de garantizar que los grandes bancos estén suficientemente capitalizados y puedan prestar a hogares y empresas incluso en una recesión severa.

Las propuestas planteadas por el banco central estadounidense incluyen los modelos del examen; cambios en el marco para el diseño de los escenarios hipotéticos; y en los propios escenarios hipotéticos para los test de estrés de 2026.

Asimismo, las propuestas solicitan comentarios sobre otros elementos, incluido un proceso de divulgación mejorado para futuros ciclos de pruebas de estrés, ajustes al cronograma anual y mejoras en los formularios de informes para reducir la carga y mejorar la captura de riesgos.