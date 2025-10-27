Fernando Alonso: "La próxima vez será un coche diseñado por Newey, esperemos no ser tan lentos"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) criticó a la FIA por la ausencia de sanciones después de las primeras curvas del Gran Premio de México, una salida donde perdió posiciones por coches fuera de la pista, al tiempo que confesó que tenía "un reto" con la temperatura del motor y de los fresnos.

"Sí, íbamos manejando la temperatura de frenos como 15 vueltas, pero teníamos bastante tráfico delante y no teníamos refrigeración. Sabíamos que iba a ser un reto la temperatura del motor y de los frenos", dijo después de la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez, su quinto abandono de la temporada.

Preguntado por si el próximo año confía en bajar esa cifra de abandonos, Alonso confió en que Adrian Newey dé fiabilidad y velocidad al coche del 2026, aunque también deben buscarla en las cuatro carreras que quedan esta temporada. "Estoy haciendo buenas carreras, estábamos luchando pero hay que mejorar para ver si podemos puntuar en alguna carrera", afirmó.

"Venimos con un coche que por lo menos está diseñado por Adrian Newey la próxima vez así que esperemos no ser tan lentos. En México no he sumado muchos puntos. Es un circuito que se ha atragantado siempre en Aston Martin. Me gusta México e iré rápido seguro", añadió.

Por otro lado, el doble campeón del mundo se mostró contrariado con lo ocurrido en la salida. "El coche iba bien, no creo que perdiese mucho ritmo por el problema del alerón. La salida fue bien, lo único que la gente no hace el circuito, se va por fuera, gana tres posiciones, y la FIA mira para otro lado", afirmó.

"Había hecho una buena salida, arriesgué apurando mucho en la primera curva, con el riesgo de perder un trozo de alerón, y al final no sirve, perdí tres posiciones porque la gente se salta las tres primeras curvas. Tampoco estamos luchando por cosas demasiado significativas así que hay que aprender y mejorar, sobre todo la fiabilidad para terminar estas cuatro carreras que quedan", dijo

"Está permitido cortar, una maniobra de escape, lo que no puedes es ganar posiciones. Hoy la FIA tendría más información, vio que no era necesario devolverlas. La próxima vez que haya una situación parecida ojalá estemos nosotros del otro lado, pero intentamos hacer siempre lo máximo y por la pista", insistió.