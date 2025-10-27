Asesinado un periodista en México

El periodista y comunicador Miguel Ángel Beltrón Martínez fue hallado muerto este sábado en la carretera entre Durango y Mazatlán, en el centro-oeste de México.

El cadáver fue encontrado envuelto en una manta en una zona despoblada y no fue hasta el domingo que fue identificado por uno de sus hijos, informa el diario mexicano 'El Universal'.

Su cuerpo fue velado este domingo en una funeraria de la colonia Nueva Vizcaya de Durango. Beltrán Martínez mantenía una página en Facebook llamada La Gazzetta de Durango donde publicaba información de distintos temas, principalmente deportivos.

La Fiscalía de Durango no ha hecho oficial la información de la identidad del cuerpo localizado a la espera del informe del Ministerio Público con las causas de la muerte.

Medios de Durango han destacado que además de información deportiva también trabajó con sucesos y fue vocero del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Durango.