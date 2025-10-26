Marta López desvela cómo será su luna de miel con Alejandro Huerta

Marta López se daba el 'Sí, quiero' con Alejandro Huerta tras un año de amor el pasado mes de junio. Desde entonces, poco hemos sabido de su relación y tampoco de si tienen pensada ya la luna de miel.

Hace unos días, la colaboradora de televisión se dejaba ver en la presentación de "Urluminous" y allí era preguntada por su matrimonio. Marta desveló que sigue siendo "igual que de soltera, exactamente igual, feliz, no he parado de trabajar, no me he podido ir de luna de miel, así que trabajando".

Además, confesó que "mejor que no cambie" nada porque "si antes me quería casar porque estaba bien y no ha cambiado, mejor que no cambie"... por lo que parece que los dos tortolitos siguen exprimiendo al máximo su amor.

En cuanto a la luna de miel, Marta y Alejandro quieren irse "ya, en cuanto podamos" porque "en verano he tenido que trabajar muchísimo, que he estado trabajando en Huelva también, en un local allí, en la tele, y me ha sido imposible, no he tenido tiempo de irme a ningún sitio".

Eso sí, no la luna de miel será para los dos. Para ese viaje no cuenta con sus hijos, de hecho reaccionaba así cuando le preguntaban si se iría con ellos: "¿Qué dices?¿Pero qué dices? ¿Qué inventos es este? ¿Con los niños? ¿Qué niños?¿Con los niños? ¿Me ves de luna de miel? No, no. Sola, con mi niño grande".