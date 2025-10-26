Agencias

Marta López desvela cómo será su luna de miel con Alejandro Huerta

Por Newsroom Infobae

Guardar

Marta López se daba el 'Sí, quiero' con Alejandro Huerta tras un año de amor el pasado mes de junio. Desde entonces, poco hemos sabido de su relación y tampoco de si tienen pensada ya la luna de miel.

Hace unos días, la colaboradora de televisión se dejaba ver en la presentación de "Urluminous" y allí era preguntada por su matrimonio. Marta desveló que sigue siendo "igual que de soltera, exactamente igual, feliz, no he parado de trabajar, no me he podido ir de luna de miel, así que trabajando".

Además, confesó que "mejor que no cambie" nada porque "si antes me quería casar porque estaba bien y no ha cambiado, mejor que no cambie"... por lo que parece que los dos tortolitos siguen exprimiendo al máximo su amor.

En cuanto a la luna de miel, Marta y Alejandro quieren irse "ya, en cuanto podamos" porque "en verano he tenido que trabajar muchísimo, que he estado trabajando en Huelva también, en un local allí, en la tele, y me ha sido imposible, no he tenido tiempo de irme a ningún sitio".

Eso sí, no la luna de miel será para los dos. Para ese viaje no cuenta con sus hijos, de hecho reaccionaba así cuando le preguntaban si se iría con ellos: "¿Qué dices?¿Pero qué dices? ¿Qué inventos es este? ¿Con los niños? ¿Qué niños?¿Con los niños? ¿Me ves de luna de miel? No, no. Sola, con mi niño grande".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El ciclista español Albert Torres se proclama campeón del mundo de la modalidad de omnium

El ciclista español Albert Torres

Un hombre, herido grave tras ser apuñalado en Sineu

Un hombre, herido grave tras

Santi Aldama vuelve a rozar el 'doble-doble' en la victoria de los Grizzlies

Santi Aldama vuelve a rozar

La Policía francesa detiene a dos presuntos ladrones del Museo del Louvre

La Policía francesa detiene a

Desarticulada una red transnacional de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y liberadas ocho mujeres

Desarticulada una red transnacional de