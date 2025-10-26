Marcus Sorg: "Lamine Yamal está aprendiendo a lidiar con los pitos, no ha sido fácil"

El segundo entrenador del FC Barcelona, Marcus Sorg, reconoció este domingo que "puede" que le haya afectado "un poco" al atacante del FC Barcelona el ambiente en contra en el Santiago Bernabéu, ya que sigue "aprendiendo a lidiar con el público y los silbidos" y "no ha sido fácil", al mismo tiempo que lamentó haber cometido "más errores" de los que acostumbran en su derrota por 2-1 en el Clásico ante el Real Madrid en LaLiga EA Sports.

"Hemos cometido más errores de los que estamos acostumbrados, hemos defendido mucho tiempo en bloque bajo. En el último tercio, nuestro poder de penetración no nos ha permitido tener más oportunidades", analizó el ayudante de Hansi Flick, sancionado en el Clásico, tras el partido disputado en el Santiago Bernabéu.

Sorg aseguró que su equipo lo intentó "todo" en el partido para llevarse, al menos, un empate, incluso jugando "con dos defensas al final". "Queríamos crear más oportunidades, pero sabemos que ellos son muy buenos en las contras y no hemos creado las suficientes oportunidades", reconoció.

Además, admitió que "no ha sido fácil" el partido para Lamine Yamal, futbolística y personalmente. "No hemos creado unos contra unos. Viene de una lesión, necesita ritmo, partidos, y es normal, tiene 18 años. Tenemos que darle tiempo, hay que ayudarle. Los defensas lo intentan todo contra él, se adaptan, tenemos que trabajar con él y ayudarle a que saque su mejor versión", comentó.

"Puede que le haya afectado, quizá un poco (el ambiente en su contra), está aprendiendo a lidiar con el público, con los silbidos, pero es un proceso, es normal. Normalmente está muy motivado, pero hoy no ha sido muy fácil para Lamine Yamal", agregó.

Y no quiso valorar la tangana final entre jugadores y cuerpo técnico de ambos equipos. "Honestamente, no me he dado cuenta, no sé quién ha empezado, había mucha gente, pero ya está, tenemos que concentrarnos en el partido", expresó, después de expresar que echan de menos a Robert Lewandowski, porque es "una referencia". "No queremos quejarnos de nada, tenemos 28 partidos más, no nos preocupa la situación, tenemos suficientes partidos, todavía queda mucho", concluyó.