Irene Rosales, nueva cita en el parque con Guillermo y demás amigos

Disfrutando de cada momento que tienen libre, Irene Rosales y Guillermo se han dejado ver de nuevo juntos ante las cámaras. La pareja ha aprovechado este fin de semana para seguir consolidando su amor... lejos de un cita en un restaurante los dos solos, estuvieron en un parque infantil con más amigos.

A pesar de que no sean citas íntimas, una cena o una escapada, los dos tortolitos están disfrutando al máximo de su amor en compañía de sus amigos... y es que parece que su círculo cercano está encantado con esta nueva relación. Eso sí, es Irene a la que la vemos más feliz que nunca.

Pocas veces antes la influencer ha hecho planes sociales con Kiko... muy pocas veces ha estado en el parque junto a sus hijas y los hijos de sus amigos, pero parece que con Guillermo todo es más fácil.

Irene está saboreando uno de los momentos más dulces de su vida. A pesar de lo complicada que es siempre una separación, parece que todo trascendió cuando ya estaba digerido y ahora solo le queda disfrutar de su nuevo amor y de esta vida social que está llevando a cabo casi todos los fines de semana.

Tras su quedada en el parque, Irene explicaba que esos momentos en el parque con Guillermo "es lo que queda" y evitaba opinar qué le parece que Kiko Rivera vaya a componer una canción de amor y si piensa que esto puede suponer que el dj también esté ilusionado con una persona.

Irene desvelaba que las risas que compartió junto a Guillermo en sus redes sociales se deben "a pasarlo bien" y confesaba que "todo está bien"... y lo cierto es que no cabe duda, ya que el rostro de la influencer irradia felicidad desde que se hizo público su nuevo noviazgo.