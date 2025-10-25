Agencias

Israel autoriza la entrada de especialistas egipcios para buscar cuerpos de rehenes en Gaza

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha dado personalmente su visto bueno a la entrada de un equipo de especialistas egipcios en la Franja de Gaza para intentar localizar los restos de los rehenes israelíes que continúan en el enclave palestino.

La oficina de Netanyahu ha confirmado a varios medios israelíes esta información, que especifica que además han ingresado varios vehículos de ingeniería para facilitar la labor de búsqueda.

"Es un equipo técnico. Van a entrar solo para localizar a los rehenes asesinados", ha explicado la oficina de Netanyahu, según recoge el diario 'The Times of Israel'.

El equipo habría recibido información tanto de Israel como del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) sobre la posible ubicación de los cuerpos, según recoge el Canal 12 de la televisión israelí.

El acuerdo de alto el fuego del 10 de octubre incluía la entrega de los rehenes israelíes aún vivos en poder de Hamás así como los cuerpos de 28 rehenes israelíes. Hasta el momento han sido entregados 15 cadáveres, por lo que restarían otros 13.

