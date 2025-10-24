Antonio Banderas presenta 'Godspell' en el Teatro del Soho CaixaBak

Antonio Banderas ha retomado su agenda profesional este viernes en el Teatro del Soho CaixaBak presentando el musical 'Godspell', que se estrenará el próximo 30 de octubre en ese mismo teatro.

La producción ha sido presentada hoy a los medios con un adelanto de algunos de sus números más emblemáticos. Al ritmo de canciones como Salva a tu pueblo, Aprende bien tus lecciones, La luz del Mundo, la compañía formada por 13 actores y una banda de 6 músicos (piano, guitarras, bajo eléctrico y batería), ha mostrado la fuerza y energía que caracteriza a este clásico de Broadway que se desarrolla en torno al Evangelio de San Mateo a partir de las vivencias de un grupo de jóvenes.

Se trata de una "propuesta distinta y muy atractiva" para todos los espectadores que lo disfruten por primera vez, pero también para los que repitan porque "le estoy añadiendo una narrativa un poco más oscura porque me interesaba el conflicto que ofrecen los personajes de Jesús y Judas", ha explicado Banderas.

ANTONIO BANDERAS Y SU REFERENCIA A... ¿TERELU CAMPOS?

Sin embargo, el actor ha abordado un tema del que se ha hablado mucho durante estos meses: ¿se puede considerar una intrusión en el mundo de la interpretación la aparición de rostros conocidos en obras de teatro? Un debate que se abrió cuando Terelu Campos anunció su participación en 'Santa Lola'.

Precisamente, parece que Banderas ha hecho referencia a esta misma porque ha asegurado que "es cierto que existe en España todavía un tirón del público a asistir a espectáculos que presentan a estrellas conocidas, básicamente de la televisión, y desgraciadamente da igual de que tipo de programa. Conocidas".

Sin querer decir el nombre de la persona a la que se refería y que parece que es Terelu, Banderas ha explicado que "la gente quiere sentarse ahí, ver a alguien que han visto la televisión, es que no voy a decir nombre porque si no me voy a liar mucho".

Un hecho que ocurre y que considera "muy injusto porque hay mucho talento que no sale en televisión y hay una generación que se inicia aproximadamente hace dos décadas de gente que ahora inunda los teatros que Madrid hace un teatro musical con un talento increíble".