Lamine Yamal marca en su debut en la Kings Cup

Por Newsroom Infobae

Redacción Deportes, 19 oct (EFE).- El jugador del Barcelona Lamine Yamal debutó este domingo en la Kings League con un gol en la victoria de La Capital FC en el inicio de la Kings Cup en el Cupra Arena de Bartcelona.

Lamine Yamal lideró al equipo que preside hacia la victoria frente al Ultimate Móstoles de DjMariio con un marcador final de 8-5, informan los organizadores.

El delantero del Barça sorprendió al público al entrar al estadio junto a la cantante y compositora argentina Nicki Nicole y asumir el reto del 'Penalti Presidente', una de las modalidades de la Kings League en la que el presidente de un equipo puede lanzar un 'shootout'. Lamine Yamal no falló para contribuir a la victoria de su equipo.

Esta jornada marca el inicio de la Kings Cup, el nuevo formato de la Kings League al estilo 'Champions'. Reúne a los mejores equipos de España, Italia y Alemania. Los ganadores nacionales se enfrentarán en la gran final europea el próximo 22 de noviembre.

