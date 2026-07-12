Agencias

La asistencia a los estadios ya supera el total conjunto de Rusia 2018 y Catar 2022

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Dallas (EE.UU.), 12 jul (EFE).- Los 6.527.410 aficionados que han acudido a los estadios de la Copa del Mundo 2026 ya superan la asistencia total conjunta que registraron el Mundial 2018 que se disputó en Rusia y el de Catar 2022.

A falta de cuatro partidos para la conclusión del torneo, las dos semifinales, el tercer puesto y la final, los cien partidos que se han disputado de este Mundial norteamericano ya han llevado más aficionados a los estadios que el total de los 128 partidos (64 por Copa del Mundo) de las dos ediciones precedentes.

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Rusia registró una asistencia de 3.031.768 espectadores y Catar de 3.404.252, en total 6.436.020 aficionados por los 6.527.410 de los 100 partidos disputados en esta Copa del Mundo. EFE

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