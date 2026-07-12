Sinner retiene su corona

Redacción deportes, 12 jul (EFE).- El italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, retuvo su corona de campeón en el torneo de Wimbledon al sellar su victoria 100 en un Grand Slam tras imponerse al alemán Alexander Zverev por 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3 y 6-4.

El transalpino, que tardó tres horas y 48 minutos en sellar su undécima victoria en quince partidos contra el germano, la décima seguida, eleva a cinco su cosecha de torneos del Grand Slam, dos menos que el español Carlos Alcaraz. Ha ganado dos Wimbledon, dos Abiertos de Australia y un Abierto de Estados Unidos.

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