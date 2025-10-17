Los invitados a la boda de Stella Banderas y Alex Gruszynski disfrutan de la preboda

A pocas horas de su 'Sí, quiero' con Alex Gruszynski, Stella Banderas ha reunido a todos sus invitados en Valladolid para festejar por todo lo alto su amor con el hijo del director de fotografía polaco Alexander Gruszynski.

Amigos y familiares se han reunido este viernes en un lugar cercano a la Abadía Retuerta, situado en Sardón de Duero, donde tendrá lugar el enlace matrimonial, para celebrar el fin de su soltería.

El Hotel Abadía Retuerta LeDomaine es un antiguo monasterio del siglo XII reconvertido hoy en un alojamiento de lujo que los novios han reservado por completo durante cuatro noches para celebrar su amor con sus seres queridos a salvo de miradas indiscretas.

Una boda blindada -y que se rumorea que veremos en exclusiva en portada de una conocida revista- a la que asistirán numerosas celebrities, además de los padres de Stella del Carmen: su abuela, la icónica musa de Alfred Hitchcock Tippi Hedren; su hermana Dakota Johnson; el exmarido de su madre (y padre de sus hermanos) Don Johnson; o algunos de los mejores amigos de Banderas y Melanie, como Demi Moore, Goldie Hawn, o Pedro Almodóvar.

Además, será el grupo Coldplay -a pesar de la reciente ruptura de Chris Martin y Dakota- el que ponga banda sonora a la celebración, a la que ya han empezado a llegar algunos de los 200 invitados que serán testigos del 'sí quiero' de Stella y Álex. Varios autobuses, furgonetas con cristales tintados, taxis especiales y algunos coches de alta gama han ido haciendo su aparición en el Hotel Abadía Retuerta Ledomaine, una 'fortaleza' para mantener a la prensa a distancia para que la pareja disfrute de intimidad a salvo de los focos en el día más especial de sus vidas.