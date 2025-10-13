Agencias

Fallece un senderista de 50 años al caerse mientras subía al pico Mágina

Un varón de 50 años ha fallecido este pasado domingo al caerse mientras subía al pico Mágina. Los servicios sanitarios que se desplazaron a la zona donde se encontraba el hombre no pudieron hacer nada por salvar su vida.

Fuentes del servicio de emergencias 112, dependiente de la Consejería de la Presidencia, han confirmado a Europa Press que fue un amigo del fallecido el que llamó dando la alerta a las 13,00 horas de este domingo.

El hombre hacía senderismo cuando se cayó. Se movilizó incluso un helicóptero, que finalmente no se desplazó hasta el lugar. Igualmente, intervinieron efectivos de los bomberos, la Guardia Civil y de la Policía Local.

EuropaPress

