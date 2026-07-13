Agencias

Francia citará al embajador de Rusia por "una vasta campaña cibernética" a países europeos

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París, 13 jul (EFE).- El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, anunció este lunes que convocará en los próximos días al embajador de Rusia en Francia debido a "una vasta campaña cibernética" a países europeos atribuida a Moscú.

Durante una entrevista concedida a la televisión BFMTV y la radio RMC, Barrot denunció una operación de "sabotaje y espionaje" informático orquestada por el FSB (los servicios de inteligencia rusos contra "una decena de países europeos".

Como respuesta, adelantó que el Gobierno francés impondrá sanciones contra nueve personas y cuatro entidades presuntamente implicadas en estos ciberataques.

Según el ministro de Exteriores francés, estos ciberataques rusos "tienen como objetivo a empresas, ministerios y operadores cuyo objetivo es capturar información o sabotear el funcionamiento de la infraestructura ferroviaria, como en Polonia".

En los últimos días, diez países, entre ellos Francia, han sido blanco de un ciberataque ruso a gran escala, explicó Barrot.

El jefe de la diplomacia francesa afirmó que estas medidas buscan responder a las actividades cibernéticas hostiles atribuidas a Rusia y reforzar la seguridad frente a este tipo de amenazas que también podrían tratar de influenciar los procesos electorales, como las Presidenciales y las Legislativas de 2027 en Francia. EFE

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