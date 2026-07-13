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TSMC eleva un 36% sus ventas en el segundo trimestre, hasta un récord de 34.640 millones

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La cifra de negocio de Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) en el segundo trimestre del año alcanzó 1,27 billones dólares taiwaneses (34.640 millones de euros), lo que supone un avance del 36% en relación con el mismo periodo del año anterior y un nuevo récord para el fabricante tecnológico, según los datos publicados este lunes por la empresa.

De su lado, en comparación con los tres meses inmediatamente anteriores, los ingresos de TSMC aumentaron un 12,4%.

Solo en el mes de junio, los ingresos netos de TSMC sumaron 442.680 millones de dólares taiwaneses (12.076 millones de euros), un 6,2% más que en mayo y un 67,9% más que un año antes.

De este modo, las ventas netas en la primera mitad de 2026 del proveedor de Apple y Nvidia registraron un alza del 35,6%, hasta 2,4 billones de dólares taiwaneses (65.470 millones de euros).

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