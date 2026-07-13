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El sexto encierro de Sanfermines alcanzó un 65,2% de cuota y 997.000 espectadores en La 1 y Canal 24 horas

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El sexto encierro de las fiestas de San Fermín de 2026 anotó este domingo un 65,2% de cuota de pantalla y 997.000 espectadores de media en su emisión a través de La 1 y Canal 24 horas.

Así lo ha dado a conocer este lunes RTVE en un comentario publicado en X, recogido por Europa Press, donde ha detallado que el especial 'Vive San Fermín' logró un 51,6% de cuota y 587.000 espectadores en ambas cadenas.

Los toros de la ganadería La Palmosilla protagonizaron este domingo un sexto encierro de las fiestas de San Fermín rápido y accidentado, con muchas caídas y con momentos de tensión en el tramo de Telefónica.

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