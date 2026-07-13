Muere Sam Neil, protagonista de Parque Jurásico, a lso 78 años

Sam Neill, protagonista de películas como Parque Jurásico o El piano, ha fallecido a los 78 años en Sidney (Australia). No se ha revelado la causa del fallecimiento, pero Neill acababa de confirmar recientemente que estaba libre de cáncer tras haber sido diagnosticado en 2022 con un linfoma angioinmunoblástico de células T en estadio III, un tipo de cáncer de la sangre.

La muerte del actor neozelandés se anunció el lunes en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram: "Con inmensa tristeza la 'whanau' (famila en maorí) de Sam Neill comunica la noticia de su fallecimiento el lunes 13 de julio, en Sídney (Australia). Sam estaba rodeado de su familia y falleció con la dignidad que ha caracterizado toda su vida".

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"La pérdida fue repentina e inesperada, pero bendecida por el hecho de que Sam permaneciera libre de cáncer. Quieren expresar su más profundo agradecimiento al personal del St Vincent's Private Hospital por su increíble atención. Más adelante se darán a conocer más detalles, pero, por ahora, en nombre de la familia, les pedimos que respeten su privacidad mientras superan esta pérdida inconmensurable", concluye el comunicado.