Konstantin de Bulgaria asegura que ha sido "un año difícil" tras su separación con María García de la Rasilla

El pasado mes de junio trascendía la crisis matrimonial entre Konstantin de Bulgaria y María García de la Rasilla. En aquel momento no había nada seguro, pero ahora la decisión ya está tomada y parece que ambos han querido que sea una separación amistosa.

Al menos así lo ha mostrado el hijo de Simeón de Bulgaria esta semana cuando se le ha preguntado por su divorcio en la segunda edición de los premios Influencia Hispana: "Ha sido un año difícil y no voy a comentar mucho porque las separaciones no son nada fáciles".

Eso sí, Konstantin de Bulgaria ha asegurado que a pesar de todo la relación con María es "fantástica" y que se siente "muy orgulloso de la madre que han tenido mis hijos y muy orgullosos de mis hijos".

Se casaron el 7 de julio de 1994 en la Iglesia de Santa Bárbara, en Madrid, con la presencia del Rey Felipe VI, y cinco años más tarde dieron la bienvenida a sus dos hijos mellizos, Umberto y Sofía.