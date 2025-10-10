Agencias

Kim Jong Un preside un imponente desfile militar con motivo del 80 aniversario del Partido del Trabajo de Corea

Por Newsroom Infobae

Guardar

El dirigente de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha presidido este viernes por la noche un desfile militar celebrado en la capital del país, Pyongyang, con motivo del 80 aniversario de la fundación del Partido del Trabajo de Corea en el que se han exhibido misiles balísticos intercontinentales.

El líder norcoreano ha pronunciado un discurso en el Estadio Primero de Mayo en el que ha repasado los hitos del partido y su papel en la revolución, además de abanderar la independencia y el socialismo a pesar de las adversidades.

Al desfile militar, celebrado en la Plaza Kim Il Sung de Pyongyang, ha acudido el primer ministro de China, Li Qiang, y otros líderes internacionales de alto nivel, como el expresidente ruso Dimitri Medvedev, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, según la agencia surcoreana Yonhap.

El evento se produce tras el desfile del año 2023 con motivo del 70º aniversario del armisticio alcanzado tras la guerra de Corea (1950-1953) en el que se mostraron misiles balísticos intercontinentales y drones recientemente desarrollados por el país asiático.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Departamento de Trabajo de EEUU publicará el informe del IPC de septiembre pese al 'cierre' del Gobierno

El Departamento de Trabajo de

Macron nombra a Sébastien Lecornu como nuevo primer ministro cuatro días después de su dimisión

Macron nombra a Sébastien Lecornu

Belarra cree que el 12-O conmemora "un genocidio" y aboga por suplir el desfile por un homenaje a los servicios públicos

Belarra cree que el 12-O

Joana Sanz emite un comunicado tras convertirse en madre

Joana Sanz emite un comunicado

Declarada desierta la convocatoria para el uso especial del Nuevo Los Cármenes mientras se prepara una nueva

Declarada desierta la convocatoria para