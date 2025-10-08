Lourdes Montes se sincera, por primera vez, sobre la relación de Francisco Rivera con sus hermanos

Siempre en un discreto segundo plano al lado de Francisco Rivera, Lourdes Montes es una de las grandes desconocidas del panorama social de nuestro país. A pesar de que fue en 2011 cuando inició su relación con el torero, de que se han casado dos veces -en Ronda en 2013 por lo civil, y en Sevilla por la iglesia en 2014-, y de que tienen tres hijos en común, Carmen (10), Curro (6) y el pequeño Nicolás (que nació en abril), la diseñadora nunca se había sentado en un plató de televisión.
Lo ha hecho este martes en 'Y ahora Sonsoles', abriéndose en canal como nunca y sincerándose sobre su historia de amor con Francisco, los momentos más complicados que han vivido juntos, su relación con Cayetana Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, o el vínculo que su marido tiene con sus hermanos, Cayetano, Julián Contreras, y Kiko Rivera.
Una entrevista en la que Lourdes se ha mostrado muy cómoda con Sonsoles Ónega, y que ha empezado hablando de los inicios de su noviazgo con el hijo de Carmen Ordóñez y Paquirri. "No era mi amor platónico, aunque tenía la carpeta forrada con fotos de toreros y uno de ellos era Fran" ha confesado divertida, revelando que cuando se conocieron ella tenía novio y estaba opositando para la abogacía de la Junta de Andalucía, pero "Fran fue muy insistente y al final me conquistó por pesado".
Poco después de iniciar su relación, como ha rememorado, le dejó "porque me lo pidió mi madre", pero su ruptura duró "solo dos días". "Quedábamos en la azotea de la casa de mi madre para que no nos descubrieran. Un día subí, había una mesa preciosa y me pidió matrimonio ahí" ha relatado, admitiendo que la boda que "más disfrutó" fue la de 2013 en Ronda: "La otra me la hubiera saltado, fue por él" ha apuntado entre risas.
Su peor momento como pareja, como ha revelado, cuando Fran se retiró de los ruedos. "Lo pasó muy mal y nos repercutió como pareja. Hablamos mucho y llegamos a acuerdos, el tema es que él se encontrara otra vez. Evolucionó, se ha reinventado y ahora está en una etapa muy buena. Hay que tener paciencia y ser muy generosa" ha reconocido.
Respecto a su faceta de madre de tres pequeños, Lourdes ha confesado que "me ha costado un poco asimilar" la llegada de Nicolás "porque pensaba que ya no iba a tener otro. No llegué a tener depresión posparto pero estaba como descolocada".
Su relación con la hija mayor del torero, Tana, es como asegura maravillosa: "Cuando se separó, Fran se aferró a su hija. Tienen una relación casi de pareja, muy celosos uno del otro, pero todo fue muy fácil con Tana, jamás me ha puesto un problema, es muy buena persona, un 10" ha expresado emocionada.
"Cuando conocí a Fran ya había pasado mucho tiempo de su separación, no tenía que ver nada con los malos rollos. Eugenia nunca ha hecho campaña en mi contra con Tana. Todos me lo pusieron fácil. Con Eugenia no tenemos relación de hablarnos por teléfono, pero si nos vemos no hay ningún problema" ha dicho respecto a su relación con la duquesa de Montoro.
La diseñadora también se ha pronunciado sobre cómo lleva Fran la muerte de sus padres: "Le ha pesado más la muerte de su madre aunque a su padre le echa de menos cada día y le ha marcado. Se ha quedado con lo bueno de su madre. Su vida hubiera sido muy diferente si no hubiera muerto su padre. Él fue mucho el cabeza de familia y me da pena, porque cargó con mucho peso desde muy joven" ha apuntado apenada.
Y ha sido cuando Sonsoles le ha preguntado por la relación del diestro con sus hermanos cuando Lourdes se ha abierto en canal. "No es agradable y sería maravilloso que la relación fuera de otra manera. Con Kiko no ha convivido y con Julián muy poco, la sangre no es suficiente. Los quiere, pero esto llega hasta dónde llega y si no hay feeling pues se llega hasta donde hay, no va a hacer un esfuerzo sobrehumano. Yo al principio no lo entendía, pero ahora sí. No tienen recuerdos juntos, vivencias" ha explicado, dejando claro que de esa "ecuación" saca a Cayetano, con el que tiene una relación estrecha aunque ambos tengan su carácter y discutan.
Especialmente decepcionada se ha mostrado con Julián, al que ha confesado que "quería mucho". "Era con el que mejor me llevaba, y de pronto descubrí un Julián que no conocía y me defraudó. Su cariño y su apego no era real, era interesado y me dolió" ha relatado, admitiendo que aunque es "una pena" han roto completamente la relación.
"Con Kiko no tiene relación y no pasa nada. El otro día se encontraron y se preguntaron qué tal estaban y bien y adiós, adiós" ha contado sobre el reencuentro de Fran con el hijo de Isabel Pantoja, marcando las diferencias entre el Dj y Julián, con el que no ha podido disimular su malestar: "Con él había vínculo, no era un hermano que estaba ausente. Él necesitaba dinero y por primera vez Fran le dice que no y Cayetano también y entonces nos dice que va a la tele. Los dos hermanos le han ofrecido que vaya a su casa de Ronda a vivir y darle un trabajo" ha desvelado, contando que su dolor con el hijo de Julián Contreras viene porque "vi llorar mucho a Fran mientras le ponía como los trapos en la tele cuando le había ayudado mucho, muchísimo".
Una entrevista a la que Fran ha puesto la guinda entrando en directo por teléfono para declarar su amor por su mujer: "Lourdes es una gran desconocida, es increíble y con unos valores sobre lo que está bien y mal... y antepone el amor a los suyos ante todo lo demás. Es la mujer más maravillosa que he conocido. Es mi faro y mi timón y sin ella estaría perdido. Doy gracias cada noche de acostarme y levantarme con esta mujer tan increíble. Ella ha demostrado que es la fuerte de la familia" ha expresado emocionado.