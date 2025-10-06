Raquel Mosquera, sus primeras imágenes tras conocerse que su marido Isi está en prisión

Centrada en sus compromisos profesionales con la peluquería, Raquel Mosquea no vive su mejor momento ya que hace tan solo unos díass conocíamos la noticia de que su marido, Isi, se encuentra en una cárcel de Francia desde hace algunos meses. "Es algo tan grave que puede afectar a su vida sentimental, pero no es una infidelidad" explicaba Kike Calleja como colaborador del programa 'Fiesta'.

Al margen de este nuevo revuelo mediático que salpica a la a la viuda de Pedro Carrasco, ella ha decidido mantenerse al margen dando la callada como respuesta ante los medios. En esta ocasión la peluquera se mantenía en silencio ante las cámaras de Europa Press manifestando que se trata de una situación complicada y especialmente dura para Raquel que en estos momentos se encuentra lejos de él. Visiblemente cansada y con el rostro muy serio, la peluquera continúa con su decisión de no confirmar ni desmentir dicha información sobre su marido sembrando la duda sobre los verdaderos motivos que le han llevado a estar entre rejas.

"Esta información me la confirman los vecinos que viven cerca de ellos, me dicen que han visto últimamente a Raquel muy extraña, que no bajaba ni a la piscina comunitaria, me cuentan también que hace cuatro meses que no ven a Isi, y eso es porque lleva ese tiempo privado de libertad en Francia" añadía el propio Kike Calleja al revelar esta sorprendente información en el programa conducido por Emma García.