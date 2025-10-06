Agencias

Colate Vallejo-Nágera y Alejandra Conde, la imagen de la felicidad a punto de celebrar su primer aniversario de amor

Inmerso en una batalla judicial que parece no tener fin con Paulina Rubio por la custodia del hijo que tienen en común, Andrea Nicolás (14, Colate Vallejo-Nágera atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. Aunque resulte paradójico por el complicado trance que está viviendo mientras lucha para lograr que el menor se venga a vivir a España con él -un deseo que el niño lleva manifestando mucho tiempo- el empresario disfruta de una etapa de plenitud y estabilidad a nivel sentimental.

A finales de 2024 el ex de la cantante mexicana se reencontraba con una antigua novia de juventud, Alejandra Conde -hija de Mario Conde y la fallecida Lourdes Arroyo- y, demostrando que el dicho popular de "segundas oportunidades nunca fueron buenas" no siempre se cumple, decidían escribir un nuevo capítulo en su historia de amor.

Y aunque prefieren vivir su felicidad alejados del foco mediático, su relación se ha consolidado a pasos agigantados, y a punto de celebrar su primer aniversario como pareja, la pareja ha reaparecido ante las cámaras de lo más enamorados.

Aprovechando un descanso en el rodaje de 'Decomasters' -nuevo reality de TVE en el que Colate concursará con su hermana Samantha Vallejo-Nágera frente a otras parejas de famosos como Mar Flores y Carlo Costanzia, o Isa Pantoja y Asraf, para demostrar su talento para las reformas y la decoración de interiores- el empresario y Alejandra han disfrutado del fin de semana en la finca que Mario Conde posee en Sevilla.

Y ha sido a su regreso en AVE a Madrid este domingo para retomar sus compromisos profesionales cuando les hemos sorprendido derrochando complicidad, risas y confidencias, sin ocultar el gran momento que están viviendo. Una buena sintonía que ha llegado a su fin cuando la empresaria ha visto a las cámaras, un momento en el que se ha alejado de su novio dejando a Colate 'solo ante el peligro'.

"¡Qué sorpresa! Por favor, por favor, muchas gracias, ¡qué vergüenza!" ha exclamado el ex de Paulina poniéndose colorado y evitando revelar cómo va su historia de amor con Alejandra y si se plantean dar un paso más en su relación a punto de celebrar su primer aniversario como pareja.

