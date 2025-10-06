Al menos un muerto y casi un millar de personas atrapadas tras una tormenta en el lado chino del Everest

Al menos una persona ha muerto y cientos más han quedado atrapadas en el lado tibetano del monte Everest, la montaña más alta del planeta, debido a una tormenta que ha azotado la zona en los últimos días y que ha provocado más de 70 muertes en Nepal e India.

Las autoridades han informado de la muerte de una persona en Laohugou, provincia de Qinghai, por hipotermia y mal de altura tras verse sorprendida por una ventisca súbita. La Policía ha explicado que la continua nevada ha dificultado la operación de rescate en Laohugou, una zona con un altitud media de más de 4.000 metros.

Unas 200 personas seguían atrapadas en la mañana del lunes y otras 137 han podido ser evacuadas tras el envío de más de 300 trabajadores de los servicios de emergencia con dos drones, según informa la televisión pública china CCTV.

En total, alrededor de 350 personas han tenido que ser rescatadas en la zona del Everest coincidiendo con el inicio de la Semana Dorada de vacaciones en China, según recoge este lunes el periódico oficial del gobernante Partido Comunista Chino, 'Diario del Pueblo'.

Las autoridades del condado de Tingri, en el Tíbet, ha informado de la movilización de cientos de rescatistas y vecinos de la zona para retirar la nieve que impedía el acceso a los alpinistas, atrapados a más de 4.900 metros de altitud.