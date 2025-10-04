Mireia Canalda habla de cómo fue firmar el divorcio con Felipe López

Seis meses después de confirmar su separación de Felipe López, Mireia Canalda volvía a ocupar los titulares de la prensa por los rumores que le relacionaban con Julià Garrote Costa... pero la modelo quiso mantenerse al margen y no confirmar lo que era un secreto a voces.

Este fin de semana, Mireia ha hablado con la prensa en la 11ª gala solidaria contra el cáncer infantil -que se ha celebrado en el Hotel Mas Yapiolas, en el Valle de Solius- y allí ha desvelado con más detalle que nunca cómo fue el proceso de separación del exnadador profesional.

A pesar de que llevan más de un año separados, han firmado el divorcio hace poco porque "como nos llevamos bien y como ya vivíamos separados lo fuimos dejando, y es verdad que lo pidió él, y yo encantada".

Mireia siente que "tenía que cerrar el proceso, creo que energéticamente también es muy importante cerrarlo, pero también porque él es mucho de cuando está con una mujer, estar al 100% con ella" y en este aspecto, Felipe "está con alguien, ha rehecho su vida, y creo que él necesitaba cerrar ese espacio, y yo feliz".

Un proceso que "no me ha removido" a pesar de que "sí que es cierto que es cerrar una etapa muy importante, pero ya la tenía cerrada". La modelo ha vivido dos rupturas sentimental en los últimos dos años y aunque "la del papá de mis hijos siempre tiene una magnitud superior" reconocía que "me ha dado qué pensar".

Sin esperarlo, Mireia desvelaba que "hace un mesecito que no estoy con mi pareja que estaba actualmente", Julià Garrote. "Es extraño venir aquí sin él porque estábamos muy ilusionados por volver al Más Tapiolas y a este evento juntos, pero yo creo que nos encontramos dos personas que en ese momento vibramos igual", explicaba, pero ahora no siente que vayan a la par y "por un tipo increíble que sea, que lo es, ahora no es el momento".