Aumentan a nueve los muertos por el derrumbe de una escuela en Indonesia

Por Newsroom Infobae

Las autoridades de Indonesia han informado este viernes de que la cifra de muertos por el derrumbe de una escuela islámica en la provincia de Java Oriental ha ascendido a nueve tras el hallazgo de otras cuatro personas sin vida en el marco de las labores de búsqueda y rescate.

A medida que las posibilidades de encontrar más supervivientes se va reduciendo con el paso del tiempo, las autoridades tratan de acelerar las operaciones con ayuda de una grúa para retirar los escombros de mayor envergadura, según informaciones de la agencia de noticias Antara.

La mayoría de los afectados son alumnos de edades comprendidas entre los 13 y los 18 años, aunque también había profesores en el momento en el que se produjo el incidente, que ha dejado decenas de desaparecidos.

Desde la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (Basarnas) han indicado que las operaciones se encuentran en la "fase final", aunque no descartan que pueda haber supervivientes en la planta baja.

Así, han explicado que de los tres pisos del inmueble, actualmente solo queda uno sin acceso completo. "Con suerte, los trabajos de hoy puedan avanzar más rápido y podamos encontrar más víctimas para evacuarlas de forma inmediata", ha dicho el jefe de Basarnas en Surabaya, Nanang Sigit.

La agencia aseguró el miércoles que los equipos de emergencia han localizado hasta 15 puntos donde podría haber supervivientes y han detectado señales de vida en al menos seis de ellos. Los trabajos se realizan principalmente a mano, excavando túneles de acceso a estas áreas.

Este tipo de sucesos son comunes en Indonesia. A principios de septiembre, tres personas murieron y dos resultaron heridas en un incidente similar en Java Occidental cuando un edificio se derrumbó durante la llamada a la oración. En 2018, alrededor de 75 personas fallecieron también por el derrumbe de una entreplanta en la Bolsa de Yakarta.

