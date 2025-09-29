Agencias

El Valencia CF-Real Oviedo, aplazado a este martes debido a la alerta roja por el temporal

Por Newsroom Infobae

El partido entre el Valencia CF y el Real Oviedo correspondiente a la jornada 7 de LaLiga EA Sports 2025-26, programado para este lunes a las 21.00 horas en el Estadio de Mestalla, fue aplazado a este martes, a las 20.00, debido a las "preocupantes predicciones meteorológicas", materializadas en la alerta roja acordada por la Agencia Estatal de Meteorología para la provincia de Valencia, según un comunicado.

"Debido a las preocupantes predicciones meteorológicas, materializadas en la alerta roja acordada por la Agencia Estatal de Meteorología para la provincia de Valencia en el día de hoy, el Juez de Competiciones Profesionales ha resuelto el aplazamiento del partido correspondiente a la jornada 7 de LaLiga EA Sports que enfrentaba este 29 de septiembre al Valencia CF y al Real Oviedo en el Estadio de Mestalla", expresó el comunicado emitido por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y LaLiga.

Atendiendo a "lo ajustado del calendario y a fin de no causar un mayor perjuicio a las personas desplazadas a Valencia", el partido se celebrará este martes, 30 de septiembre, a las 20.00 horas, "siempre y cuando las condiciones meteorológicas permitan la disputa del encuentro en las adecuadas condiciones de seguridad para los intervinientes y asistentes, y las autoridades autoricen igualmente su disputa por haber desaparecido la situación de alerta roja decretada por la AEMET", según el comunicado.

