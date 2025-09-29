Apple prueba a nivel interno Veritas, una 'app' de asistente de IA que pretende comprobar las mejoras de Siri renovado

Apple ha comenzado a probar a nivel interno una nueva aplicación de asistente de inteligencia artificial (IA) en formato 'chatbot' con nombre en código Veritas, de cara a examinar y mejorar las nuevas funciones de Siri renovado con IA, antes de su lanzamiento.

El fabricante de iPhone continúa avanzando en el desarrollo de funciones impulsadas por IA, sobre todo, para su asistente Siri renovado, que ha sido retrasado en diversas ocasiones y que se espera que llegue en la primavera de 2026.

En este sentido, Apple ha comenzado a probar una aplicación con nombre en código Veritas entre los trabajadores de la compañía, de cara a analizar y mejorar sus avances de asistente de IA, antes del lanzamiento de Siri renovado.

Así lo ha compartido el periodista de Bloomberg Mark Gurman, en su último boletín 'Power On', quien, según declaraciones de fuentes relacionadas con la compañía, ha detallado que esta aplicación es similar a los asistentes de IA en formato de 'chatbot' de otras compañías, como puede ser ChatGPT de OpenAI.

Concretamente, Veritas se está probando entre los miembros de la división de IA de la compañía, con el objetivo de evaluar rápidamente nuevas funciones diseñadas para Siri, como es el caso de la capacidad de buscar entre datos personales, así como entre canciones o correos electrónicos.

También se está probando la habilidad de realizar acciones concretas en aplicaciones determinadas. Por ejemplo, una herramienta para editar fotografías con IA a través de comandos directamente en la aplicación de Fotos del dispositivo.

Igualmente, el 'chatbot' de Apple también tiene capacidad de guardar conversaciones y hacer referencia a chats anteriores para hacer consultas determinadas.

No obstante, por el momento, Gurman ha detallado que Veritas solo se ha desarrollado para uso interno y que los de Cupertino no tienen planes para lanzarlo oficialmente a los consumidores. Con todo, se trata de una nueva fase en los avances de Apple para lanzar la nueva versión de Siri con IA.