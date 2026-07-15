La Agencia industrial de la ONU abre cumbre regional en Uruguay y llama a reindustrializar

Montevideo, 15 jul (EFE).- La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (Onudi) inauguró, este miércoles, en Uruguay, la Conferencia Regional para América Latina y el Caribe, con un fuerte llamado a la reindustrialización verde, la justicia financiera y la solidaridad internacional ante los actuales desafíos climáticos y geopolíticos.

El director general de la Onudi, el alemán Gerd Müller, destacó, durante la sesión inaugural, que América Latina y el Caribe, con sus 670 millones de habitantes, poseen el potencial de convertirse en una de las regiones más importantes del siglo XXI.

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Müller recordó que el continente alberga el 30 % de las reservas mundiales de agua dulce, el Amazonas y una vasta biodiversidad, siendo la región más rica en recursos naturales del planeta.

"Sin estos recursos naturales, no habría prosperidad ni industria en Europa, Asia ni en otras regiones del mundo", subrayó Müller, enfatizando que la Onudi apoyará a los países latinoamericanos para asegurar un reparto justo de la riqueza y fomentar la creación de valor añadido.

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En este contexto, el titular del organismo anunció el lanzamiento del Plan de Cooperación para América Latina y el Caribe 2026-2030, que incluye unos 120 proyectos enfocados en la competitividad de los próximos años: política industrial, inteligencia artificial, descarbonización, economía circular y apoyo especial a pequeños Estados insulares.

Müller también aprovechó su intervención para solidarizarse con Venezuela tras el reciente terremoto que azotó al país. Anunció el despliegue de expertos técnicos para colaborar con los organismos humanitarios de las Naciones Unidas en el terreno y ayudar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) venezolanas a reiniciar su producción y restaurar empleos.

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Por su parte, la ministra de Industria, Energía y Minería de Uruguay, Fernanda Cardona, agradeció la presencia de los representantes internacionales y transmitió un mensaje en nombre del presidente Yamandú Orsi.

Cardona subrayó que la transformación productiva debe volver a ocupar un lugar central en la agenda de desarrollo y que Uruguay está decidido a reincorporarse activamente a las discusiones y foros internacionales.

"Estamos en un momento geopolítico donde estas actividades y estos encuentros entre nuestros países no son solo una oportunidad, son una necesidad estratégica", afirmó la ministra, instando a no "reproducir viejas costumbres" que perpetúan las desigualdades y las brechas sociales que caracterizan a la región. EFE

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