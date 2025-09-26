Agencias

Substrate AI cierra con Ascent Partners un préstamo de 1,9 millones a través de su filial en Estados Unidos

La tecnológica española Substrate AI ha cerrado con la firma de servicios financieros Ascent Partners un préstamo de 2,2 millones de dólares (1,9 millones de euros al cambio actual) a través de su filial en Estados Unidos (Substrate AI USA), según ha informado la compañía a través del BME Growth.

El préstamo, ampliable en otros 2,2 millones de dólares, se ha suscrito con un tipo de interés del 10% y con una comisión de apertura y ampliación del 2,5%.

El pago de la parte principal del crédito se realizará en 24 cuotas a partir de julio del año que viene, si bien el abono de los intereses arrancará en noviembre de este ejercicio.

"Adicionalmente y como garantía, el prestamista (Ascent Partners) podrá elegir el pago total o parcial en acciones de Substrate. La conversión se realizará al 60% del menor precio medio ponderado de los últimos 10 días de cotización anteriores a la conversión", añade la documentación publicada por Substrate este viernes.

