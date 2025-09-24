Mar Flores se revindica en plena polémica por sus memorias: "Tengo derecho a contar mi vida"

Convertida en la absoluta protagonista de la actualidad rosa tras la publicación de sus memorias, 'Mar en calma', y en el punto de mira después de que su exmarido Carlo Costanzia di Costigliole haya anunciado que va a demandarla por las falsedades que cuenta en el libro, Mar Flores ha roto su silencio.

A 24 horas de la presentación de su autobiografía -un evento en el que no se espera la presencia de su hijo Carlo Costanzia, al que no le habría sentado bien que su madre hable de sus problemas de conducta, sus adicciones pasadas y su paso por la cárcel, a pesar de que actualmente están rodando juntos el nuevo programa de TVE, 'Decomasters'- la modelo ha visitado el plató de 'Late Xou' de Mar Giró y ha respondido a las críticas que está recibiendo por sincerarse sobre los episodios más duros y controvertidos de su vida.

"Hay que darse cuenta de que es Mar en calma. Lo he escrito desde mi derecho a contar mi vida, como me parecia que tenía que hacerlo", ha explicado, justificando que "cada X tiempo venían y salían contando historias, y ahora que estoy preparada dije 'voy a contar mi vida'".

"No me esperaba esto, estoy sorprendidísima" ha confesado cuando el presentador le ha preguntado por el revuelo desatado en torno a sus memorias, lamentándose que 30 años después "en general estoy en la misma, siento que no avanzamos mucho".

Con un original traje sastre en color blanco repleto de pequeños ojos "porque me siento vigilada todo el rato en mi vida", Mar ha asegurado que su libro está escrito "desde el perdón a las personas que me han hecho daño en mi vida". "Me parece más decente utilizar tu libertad para hacer lo que tú quieres que para hacer daño a otros". ha sentenciado, reivindicando su derecho a compartir sus propias vivencias con nombres propios como el de Costanzia di Costigliole, Alessandro Lequio, Fernando Fernández Tapias, o Cayetano Martínez de Irujo.

"El libro es fantástico porque cuenta mi vida. Tengo momentos de bajón, de euforia y de tristeza y cuento cómo viví ese momento y como lo superé. Es desde el perdón y no rencor, desde la simpatía para todo el mundo, No entiendo qué ha pasado", ha expresado, sin disimular lo impactada que está por la controversia que se ha creado en torno a su biografía.

Además, Mar ha revelado que no solo está recibiendo críticas y comentarios negativos, sino también muchísimos mensajes de apoyo y de gente que le ha pedido perdón, parándola incluso por la calle, por haberla juzgado alguna vez.

Una entrevista en la que la modelo ha hablado de sus inicios en el mundo de la moda -revelando que se sentía como un "patito feo" porque con 14 años ya media 1,82m- y en la que ha habido momentos divertidos, como cuando ha confesado lo que nunca falta en su bolso: "un fuet". "Tengo hambre cada tres horas y el fuet es proteína y grasa" ha explicado entre risas, sacando un tupper con este embutido para demostrar que siempre lleva remanente por si le entra el hambre.

Por último, y aunque no ha entrado en los rumores de distanciamiento con su hijo, sí ha confesado lo especial que está siendo trabajar junto a Carlo en 'Decomasters'. "Lo estamos pasando bomba. ¿Qué mejor que con tu hijo? Él hacía de jefe de obra y me fue dirigiendo fenomenal. Cuando él quiere algo, yo le sigo, no me importa. Tengo cinco hijos y fenomenal con todos, obviamente. Educadísimos, más buenos", ha expresado orgullosa, dejando entrever que todo marcha a las mil maravillas con el novio de Alejandra Rubio.

MAR ZANJA LA POLÉMICA CON SU HIJO CARLO A SU LLEGADA A BARCELONA

A su llegada a Barcelona para asistir al programa de Marc Giró, Mar ha atendido a las cámaras de Europa Press para dejar claro que no es cierto que a su hijo Carlo no le hayan sentado bien sus memorias y que incluso habría intentado romper el contrato para no tener que coincidir con ella en el rodaje de 'Decomasters': "Es que ya lo he contestado. Y es que estamos trabajando en el programa de 'Decomasters' que hemos empezado el lunes y estamos encantados. La verdad no sé dónde sale eso. Gracias".

"Se dicen muchas cosas y me pasaría el día hablándote, pero llego tarde. Vengo de un trabajo y voy a otro, ya he dicho lo que tenía que decir, que es lo importante. Yo estoy encantada en 'DecoMasters', hemos empezado el lunes, estamos trabajando mi hijo y yo muy concentrados en eso. Es un súper programa de decoración, tendréis que verlo, porque es un reto magnífico, más reto que la vida" ha insistido, haciendo oídos sordos a las declaraciones de Costanzia padre en '¡De Viernes!'.

De regreso en Madrid, Mar ha echado a correr al ver a las cámaras, dejando claro que no tiene nada que decir sobre los ataques de su exmarido ni sobre la demanda que el italiano va a interponer por sus memorias, evitando además pronunciarse sobre la decisión de su hijo de mantenerse al margen de su batalla mediática.