Muere un militar de Israel en combates en el marco de la ofensiva contra la ciudad de Gaza

Un militar de Israel ha muerto en el marco de los combates desatados por la ofensiva a gran escala lanzada por el Ejército israelí contra la ciudad de Gaza con el objetivo de capturarla, en la que supone la primera víctima mortal en las filas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) desde el inicio el 16 de septiembre de estas operaciones en el norte de la Franja.

Así, ha especificado en un breve comunicado que el fallecido, identificado como Shahar Netanel Bozaglo, de 27 años, era comandante de compañía en el 77º Batallón de la 7ª Brigada Blindada, sin dar más detalles sobre el incidente en el que murió, que tuvo lugar durante la jornada del lunes.

La investigación preliminar apunta a que Bozaglo iba en un carro de combate alcanzado por una granada propulsada por cohete disparada por un supuesto miembro del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y, pese a que fue evacuado a un hospital, murió a causa de la gravedad de sus heridas, tal y como ha informado el diario 'The Times of Israel'.

El Ejército israelí lanzó la semana una ofensiva a gran escala contra la ciudad de Gaza tras someterla a intensos bombardeos durante los días anteriores, destruyendo decenas de torres residenciales y otras infraestructuras y provocando la huida de cientos de miles de personas hacia otras zonas del sur de la Franja que carecen de las condiciones adecuadas para la vida, según denuncian Naciones Unidas y numerosas ONG.

La ofensiva israelí contra la Franja, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha más de 65.300 palestinos muertos y cerca de 167.000 heridos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.