(Crónica) El Villarreal asalta el Pizjuán, el Athletic no puede con el Girona y Puado salva al Espanyol

El Villarreal CF continúa con su buen inicio en LaLiga EA Sports 2025-2026 después de ganar 'in extremis' (1-2) un atractivo duelo ante el Sevilla FC, mientras que el Athletic Club no pudo en San Mamés con el colista Girona FC (1-1) y el RCD Espanyol salvó en el último suspiro un punto (2-2) ante el Valencia CF, en partidos correspondientes a la sexta jornada del campeonato disputados este martes.

El Ramón Sánchez-Pizjuán vio un duelo eléctrico entre su equipo y el 'Submarino Amarillo', rival que tuvo las mejores ocasiones en los primeros 45 minutos, pero que sufrió tras la reacción hispalense en el segundo tiempo tras hacer el empate antes de, como el año pasado, acabar claudicando en una contra del equipo visitante que se instala tercero con 13 puntos.

El conjunto de Marcelino García Toral empezó mejor ante el empuje inocuo de su rival. Odysseas Vachlodimos evitó con una sensacional parada el 0-1 de Tani Oluwaseyi, pero el canadiense no perdonó la segunda, empujando un buen pase de Sergi Cardona al que había encontrado Rafa Marín en un balón largo.

El Sevilla siguió sin encontrar el fútbol para hacer daño al Villarreal, que volvió a generar peligro, pero esta vez Tajon Buchanan no encontró el 'pase de la muerte' a Tani. Los locales tuvieron las mejores con un remate fallido de Akor Adams y un corte providencial de Santiago Mouriño ante Chidera Ejuke, mientras que el tramo final volvió a ser visitante con avisos de Alberto Moleiro y otra buena de Tani.

Tras el descanso y un susto en forma de despeje hacia su propia portería de César Azpilicueta que salvó bien el portero sevillista, el Sevilla logró la forma de cambiar el guión. Djibril Sow cazó un balón tras un saque de esquina y su potente zurdazo supuso el 1-0 que elevó a su equipo.

El conjunto de Matías Almeyda creció en confianza y vivió sus mejores minutos, con acoso hacia la portería de Arnau Tenas, novedad en el once castellonense, y con la defensa del Villarreal multiplicándose para evitar el volteo en el marcador. Marcelino metió cambios que dieron aire y que permitieron a su equipo controlar mejor el tramo final donde se volvió a asomar a la portería de Vachlodimos.

El guardameta griego volvió a estar acertado para evitar el 1-2 de Nicolas Pepe, un aviso que se transformó en disgusto para la grada. El 'Submarino Amarillo' dibujó una transición perfecta liderada por Georges Mikautadze y Manor Solomon, recién salido, ajustició a un Sevilla que sigue sin ganar ante los suyos y que vio como Arnau Tenas evitaba el 2-2 y le mantiene con siete puntos.

EL ATHLETIC REACCIONA TRAS EL DESCANSO ANTE EL GIRONA

Por otro lado, en San Mamés, ni el Athletic Club ni el Girona FC pudieron salir de su mal arranque liguero y firmaron tablas (1-1), en un partido con dos mitades diferenciadas y en la que los locales estuvieron más entonados tras el descanso, chocando entonces con Paulo Gazzaniga.

El conjunto vizcaíno apostó por un once muy renovado tras una última semana muy intensa y con la novedad de Aymeric Laporte, que no jugaba ante la afición 'athleticzale' desde principios de 2018. El Athletic salió fuerte para intentar acabar con una racha de tres derrotas seguidas y sin marcar, pero volvió a evidenciar falta de tino ofensivo, echando de menos a un puntal como Nico Williams.

Además, el Girona, todavía sin ganar en Liga, aguantó el primer arreón y muy pronto le avisó. Vladyslav Vanat tuvo una clara ocasión que precedió al 0-1, tras un gran disparo de Azzedine Ounahi, asistido por Bryan Gil, que había robado en la presión arriba. Los locales quedaron 'tocados' y su rival tuvo buenos minutos en los que amenazó a Unai Simón con el 0-2.

Poco a poco, el equipo vasco se fue recuperando y retomando algo el control del partido, lo que le permitió gozar de dos buenas ocasiones para igualar, ambas por medio de Oihan Sancet, que no ejecutó bien sus remates, sobre todo el primero en el corazón del área tras un centro de Adama Boiro. El conjunto 'gironí', con la mala suerte de la posible grave lesión de Donny van de Beek, se desperezó en el tramo final con el sustituto del neerlandés, Cristian Portu, que volvió a llevar la inquietud al área de Unai Simón.

Ernesto Valverde, todavía sancionado y en la grada, decidió reaccionar de forma amplia tras el descanso y metió de una tacada a Jesús Areso, Yuri Berchiche, Íñigo Ruiz de Galarreta y Alex Berenguer en busca de una mejora notable de su equipo. Sin saber si estos cambios tendrían un efecto verdadero, Mikel Jauregizar anduvo listo para devolver el robo en la presión adelantada y luego definir con mucha calidad para el 1-1 al poco de la reanudación.

El tanto tuvo el efecto revitalizante en un Athletic que recuperó su energía habitual para dominar ante un Girona mucho menos efervescente, aunque le faltó de inicio volver a generar buenas ocasiones, salvo un remate alto de Gorka Guruzeta. Sin embargo, luego se topó con un acertado Paulo Gazzaniga que en un par de minutos detuvo un cabezazo a Aitor Paredes y un mano a mano a Berenguer.

Robert Navarro tuvo una más dentro del área que se le marchó por encima del larguero en lo que fue la última buena ocasión para el conjunto rojiblanco que se quedó sin algo de fuelle al final y permitió vivir más cómodo a un Girona que dio por bueno un punto que no alivia demasiado su situación de colista. El Athletic se mantiene en la zona alta con 10 puntos.

PUADO SALVA EN EL 96 AL ESPANYOL ANTE EL VALENCIA

Finalmente, en el RCDE Stadium, el RCD Espanyol y el Valencia CF empataron a dos goles en un partido vibrante donde el conjunto valencianista tuvo ventaja en dos ocasiones antes de que se le escapase su primera victoria a domicilio en el minuto 96.

El equipo blanquiazul y el valencianista salieron con mucho ritmo desde el pitido inicial, pero fue el visitante el que amenazó más y mejor. Rieden sacó bajo palos un remate de Luis Rioja, pero los 'che' hicieron poco después del 0-1 con un tanto de Arnaut Danjuma.

Los locales no acusaron el golpe y se lanzaron a por el empate, chocando con los centrales visitantes. Mouctar Diakhaby realizó un corte vital y César Tárrega estuvo rápido para sacar en la línea dos remates consecutivos, de Javi Puado y Charles Pickel, para dejar a su equipo por delante al descanso.

El Espanyol encontró su premio al inicio del segundo tiempo, con Leandro Cabrera empatando de cabeza a la salida de un saque de esquina, una alegría que le duró poco a los de Manolo González porque Hugo Duro replicaba para devolver la delantera a los de Carlos Corberán.

Los blanquiazules volvieron a rehacerse bien a este segundo golpe y buscaron con ahínco el empate, aunque no lo encontró hasta muy pasado el minuto 90 y después de que Kike García perdonase una buena ocasión y que Julen Agirrezabala estuviese atento al remate de Puado. El capitán, en cambio, estuvo atento en el segundo palo para enviar la red un balón prolongado tras una falta y salvar un punto que deja a su equipo provisionalmente cuarto con 11 puntos y al Valencia con ocho en la zona media.