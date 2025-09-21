La fiebre de los capibaras: ¿por qué están tan de moda en 2025?

Los capibaras, esos roedores gigantes de gesto sereno y vida pausada, se han convertido en un auténtico fenómeno cultural. Lo que comenzó como una sucesión de memes y vídeos virales en redes sociales ha terminado por consolidarse en 2025 como una tendencia que trasciende internet. Peluches, mochilas, estuches o camisetas con su imagen se han colado en la vida cotidiana, especialmente entre los más jóvenes.

Aunque pueda parecer una moda reciente, el interés por los capibaras tiene un recorrido más largo. En Japón ya eran populares desde principios de los 2000 gracias a Kapibarasan, un personaje de dibujos animados creado por Bandai que se convirtió en merchandising y productos kawaii. Años más tarde, vídeos de capibaras disfrutando de baños de yuzu en zoológicos nipones ampliaron su fama internacional.

La explosión global, sin embargo, llegó de la mano de internet. Según Euronews, uno de los momentos clave fue la viralización en TikTok de una canción del productor ruso Alexéi Pluzhnikov titulada "Capibara", cuya repetitiva letra -"capibara, capibara, capibara"- terminó por convertirse en himno de la tendencia, al estilo del célebre "Baby Shark".

DE MEME A SÍMBOLO CULTURAL

El fenómeno no se ha limitado a vídeos simpáticos. La imagen del capibara, siempre calmada y afable, ha sido reinterpretada como un símbolo de resistencia tranquila frente al caos contemporáneo. En Buenos Aires, recuerda Euronews, llegaron a convertirse en emblema del anticapitalismo tras ocupar un barrio privado construido en su antiguo hábitat natural.

En el terreno digital, su popularidad responde también a una necesidad de serenidad en plena era del 'doomscrolling' (el hábito de consumir compulsivamente noticias negativas en redes sociales). Mientras las plataformas se llenan de titulares angustiantes y contenidos acelerados, los capibaras ofrecen un refugio visual de calma y empatía.

LA CONSOLIDACIÓN EN 2025

En 2025, la tendencia se ha afianzado. Como apunta Decapibara.com, los capibaras ya no son solo un fenómeno viral pasajero, sino un icono cultural que representa autenticidad en un entorno digital saturado. Asociados a la estética kawaii, han pasado de los memes a los escaparates: ropa, accesorios, peluches y hasta material escolar con su imagen arrasan entre niños y adolescentes.

Su éxito se extiende también al cine y la animación. La película Flow, protagonizada -entre otros animales-- por un capibara, ganó el Oscar a Mejor Película de Animación en 2025.

El atractivo del capibara no está solo en su aspecto adorable, sino en lo que proyecta. Como resume Decapibara.com, se ha convertido en "un refugio visual" que invita a desacelerar y a recordar que la calma también puede ser una forma de resistencia.