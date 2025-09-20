Pablo López y Laura Rubio posan como marido y mujer tras su segunda boda

Dos meses después de la íntima celebración de su enlace, el cantante Pablo López y su mujer, Laura Rubio, han vuelto a pasar por el altar en una ceremonia que ha tenido lugar, por todo lo alto, en la localidad gaditana de Alcalá del Valle. A diferencia del primer enlace, en esta ocasión y contra todo pronóstico, el malagueño sí ha querido compartir su felicidad con los medios apostados a las puertas de la finca en la que ha tenido lugar el evento.

Así, minutos después de repetir el 'sí, quiero' y realizar el tradicional posado de recién casados con un espectacular atardecer de fondo, el artista y su mujer han aparecido ante la prensa para agradecer su presencia y compartir sus primeras impresiones en este día tan señalado en el calendario para ellos.

"Sabéis cómo somos. Es natural, sencillo, es simplemente amor, familia, amigos, libertad y amor", ha dicho el intérprete de 'El patio'. En un segundo plano, su flamante mujer, que ha hecho gala de su timidez y su discreción en este posado en el que ha desvelado el secreto mejor guardado de una novia, su vestido.

De aire moderno y corte romántico, se trata de un dos piezas con un corpiño de encaje con flores y hojas bordadas en hombros, de escote corazón y tirante caído. La falda, de corte sirena, lleva una discreta cola y en su melena, suelta y ondulada, Laura ha escogido una corona de flores blancas, de donde salía un vaporoso velo.El ramo, ha sido un cariñoso guiño a su marido, un bouquet de biznagas, la flor típica de Málaga.