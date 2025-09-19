Agencias

Un terremoto de magnitud 5,8 sacude el norte de Chile

Por Newsroom Infobae

Un terremoto de magnitud 5,8 en la escala abierta de Richter ha sacudido este viernes el norte de Chile, según ha confirmado el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños materiales.

El terremoto ha tenido su epicentro unos 26 kilómetros al norte de Pica, en la región de Tarapacá, con el hipocentro ubicado a 94 kilómetros de profundidad. En la zona se han registrado además otros dos seísmos de magnitud 3,5 y 3,2, igualmente sin informaciones sobre víctimas.

Chile se encuentra ubicado en el límite de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, por lo que el país es escenario de numerosos terremotos, la mayoría de los cuales son prácticamente imperceptibles, si bien las autoridades recomiendan a la población estar atenta en caso de sismo de gran intensidad.

