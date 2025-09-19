Trasladan de Siria a Irak a cerca de 50 franceses sospechosos de pertenecer a Estado Islámico

Las autoridades iraquíes han confirmado este viernes que cerca de 50 ciudadanos franceses sospechosos de pertenecer al grupo yihadista Estado Islámico han sido trasladados desde Siria a Irak para que sean juzgados por su supuesta responsabilidad en ataques perpetrados en su territorio.

El Servicio de Inteligencia Nacional (INIS, por sus siglas en inglés) ha confirmado que 47 sospechosos han sido transferidos porque la Justicia iraquí les requiere con motivo de "su participación en delitos terroristas dentro de Irak entre 2014 y 2017, cuando Estado Islámico controlaba varias provincias" del país. "Otros también participaron en actividades que amenazaban la seguridad nacional iraquí desde el exterior", ha agregado.

"Su traslado a territorio iraquí se basó en órdenes de arresto judiciales basadas en investigaciones realizadas por el servicio bajo supervisión judicial. Serán juzgados de conformidad con la legislación iraquí", reza un comunicado publicado en su perfil de la red social Facebook.

Por último, el INIS ha reafirmado que continúa la búsqueda de "elementos terroristas" de Estado Islámico que "han cometido delitos contra el pueblo iraquí, independientemente de su afiliación o paradero".

El Gobierno de Francia no se ha pronunciado al respecto por el momento. Esta misma semana, completó la repatriación de tres mujeres y diez niños que vivían en campamentos situados en el noreste de Siria y reservados principalmente a supuestos miembros de Estado Islámico y sus familias.