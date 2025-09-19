Sumitomo Mitsui Financial Group elevará su participación en Jefferies al 20% tras invertir 776,8 millones

La japonesa Sumitomo Mitsui Financial Group ha anunciado este viernes que elevará al 20% su participación en el banco de inversión estadounidense Jefferies mediante una inversión de 135.000 millones de yenes (776,8 millones de euros).

Según la nota de prensa publicada, la entidad nipona y sus filiales bancaria SMBC y de bolsa Nikko Securities han firmado un memorándum de entendimiento con Jefferies para "profundizar en la asociación estratégica" que vienen manteniendo desde hace cuatro años.

En este sentido, Sumitomo Mitsui proveerá a Jefferies de 2.500 millones de dólares (2.131 millones de euros) en nuevas líneas de financiación para colaborar en áreas como los créditos apalancados en Europa, Oriente Medio y África o los préstamos previos a las salidas a Bolsa en Estados Unidos.

Asimismo, ambas compañías crearán una sociedad conjunta para llevar a cabo actividades de investigación, ventas y negociación de acciones bursátiles, así como operaciones en los mercados de capitales japoneses.

Los términos del acuerdo contemplan que Sumitomo Mitsui continúe poseyendo "menos del 5%" de los derechos de voto en Jefferies pese a que controle el 20% del capital social de la firma norteamericana.