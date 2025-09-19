Agencias

Sumitomo Mitsui Financial Group elevará su participación en Jefferies al 20% tras invertir 776,8 millones

Por Newsroom Infobae

Guardar

La japonesa Sumitomo Mitsui Financial Group ha anunciado este viernes que elevará al 20% su participación en el banco de inversión estadounidense Jefferies mediante una inversión de 135.000 millones de yenes (776,8 millones de euros).

Según la nota de prensa publicada, la entidad nipona y sus filiales bancaria SMBC y de bolsa Nikko Securities han firmado un memorándum de entendimiento con Jefferies para "profundizar en la asociación estratégica" que vienen manteniendo desde hace cuatro años.

En este sentido, Sumitomo Mitsui proveerá a Jefferies de 2.500 millones de dólares (2.131 millones de euros) en nuevas líneas de financiación para colaborar en áreas como los créditos apalancados en Europa, Oriente Medio y África o los préstamos previos a las salidas a Bolsa en Estados Unidos.

Asimismo, ambas compañías crearán una sociedad conjunta para llevar a cabo actividades de investigación, ventas y negociación de acciones bursátiles, así como operaciones en los mercados de capitales japoneses.

Los términos del acuerdo contemplan que Sumitomo Mitsui continúe poseyendo "menos del 5%" de los derechos de voto en Jefferies pese a que controle el 20% del capital social de la firma norteamericana.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Gobierno de España restringirá la publicidad de alimentos insanos dirigida a menores

El Gobierno de España restringirá

Los talibán tildan de "irresponsables" las palabras de Guterres criticando la discriminación a las mujeres

Los talibán tildan de "irresponsables"

Huawei lanza la serie Huawei Watch GT 6: relojes deportivos con hasta 21 días de autonomía y un GPS "ultrapreciso"

Huawei lanza la serie Huawei

Los ministros de Exteriores de Alemania, Francia y Reino Unido reclaman a Irán pasos para no reactivar sanciones

Teherán recibe un ultimátum de diplomáticos europeos para garantizar transparencia en su programa nuclear, advierten que la falta de cooperación impulsará restricciones inmediatas, mientras aumentan las presiones internacionales y la ventana de negociación se agota rápidamente

Los ministros de Exteriores de

"Dormir con plantas es malo": expertos aclaran por qué no te roban oxígeno ni son peligrosas

Infobae