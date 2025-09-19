Montoya y Anita se reencuentran en el cumpleaños de Terelu Campos: "No hemos vuelto"

Con el debut de José Carlos Montoya en la pasarela de Félix Ramiro durante la Semana de la Moda de Madrid, las miradas se volvieron a posar en la relación del exconcursante de reality con Anita Williams. El medio ABC detalló que ambos coincidieron en la fiesta de cumpleaños de Terelu Campos, en la que estuvieron presentes otros participantes del programa ‘Supervivientes 2025’, como Carmen Alcayde, Laura Cuevas y Almácor. El reencuentro de Montoya y Anita, producido tan solo tres meses después de su ruptura, promovió nuevas especulaciones acerca de una posible reconciliación, alimentadas por su reciente estancia conjunta en un hotel a las afueras de Barcelona.

Según consignó ABC, la antigua pareja, conocida por su paso por ‘La isla de las Tentaciones’, compartió imágenes en Instagram en el mismo entorno, un fondo de pared con estampado vegetal, lo que llevó a los seguidores y medios a señalar que ambos habían pasado el fin de semana juntos en secreto. Posteriormente, surgieron versiones que apuntaban a una fuerte discusión entre ellos durante ese encuentro, con testigos asegurando que se les había visto intercambiando reproches. Estas informaciones propiciaron una ola de comentarios sobre la situación actual entre Montoya y Williams.

Anita Williams, consultada por periodistas durante su llegada al evento de Terelu Campos, abordó con franqueza los rumores. De acuerdo con ABC, Williams hizo referencia a la polémica sobre el presunto enfado con Montoya y a la interpretación de las imágenes compartidas en redes sociales: “Me he agobiado mucho. O sea, yo no escondo nada, siempre lo cuento todo. pero lo que me da rabia es que lo cuenten por mí y encima con cosas que no son”, manifestó, reiterando que su intención siempre ha sido la transparencia ante el público. Williams reconoció sin evasivas la coincidencia de los fondos en los vídeos y fotos, señalando de forma irónica: “Hubo un vídeo con el fondo y Montoya con el mismo fondo. Dos más dos son cuatro, ¿no? No se puede negar lo evidente”.

Respecto a las afirmaciones sobre una discusión, Williams se mostró tajante desmintiendo cualquier altercado, atribuyendo las sospechas al tono de voz que emplea naturalmente. Sus declaraciones, citadas por ABC, fueron: “Pero lo que me da rabia es que digan que hemos discutido. O sea, al final, pues tenemos un tono de voz y unas expresiones... Es que tengo el tono de voz alto, hijo. ¿Qué hago? Si mi madre me parió así. No hubo discusión”. Además, la joven reiteró que no existe una segunda oportunidad en su relación con Montoya y que cada uno continúa centrado en sus propios asuntos: “No somos pareja, estamos cada uno a sus cosas”.

Previamente, Williams había intervenido en directo en el programa ‘Vamos a ver’, donde, según publicó ABC, expresó su molestia por los rumores de reconciliación y dejó claro que su encuentro reciente con Montoya fue para “hablar como personas adultas y tener una relación cordial por todo lo que hemos tenido juntos, aunque no hay nada que arreglar”. La exconcursante evitó confirmar si existió una mayor intimidad en ese reencuentro. Williams, en cambio, recalcó que desea que Montoya tenga éxito en sus proyectos profesionales. Horas antes de la fiesta de Terelu, Montoya había debutado como modelo, y Williams le dedicó palabras de apoyo: “En todo lo que se proponga porque es un chico válido para todo y ahí estaremos apoyándolo. Está precioso, y lo más importante es que esté bien”.

Durante la celebración del cumpleaños, Montoya mantuvo una actitud reservada ante los medios, evitando hacer declaraciones acerca de su situación personal con Williams. Pese a que posó sonriente junto a la madre de Alejandra Rubio, prefirió no ahondar ante la prensa, manteniendo la incógnita sobre los detalles más íntimos de su relación presente con Anita, como relató ABC.

La presencia de ambos en el evento generó expectación entre los asistentes y el público habitual de los realities. La secuencia de encuentros, comentarios y la exposición simultánea en redes sociales han mantenido la atención mediática sobre la expareja, avivando debates en plataformas y provocando nuevas interpretaciones acerca del vínculo que mantienen actualmente. ABC precisó que, aunque la convivencia entre los dos parece desarrollarse en un marco de cordialidad, tanto Williams como Montoya insisten en que no hay una reconciliación sentimental y que su acercamiento responde a la necesidad de gestionar su relación tras lo vivido en los programas televisivos en los que participaron.

La dinámica generada por el seguimiento en tiempo real de sus movimientos, encuentros y declaraciones evidencia la influencia de las redes sociales en la construcción del relato mediático en torno a los personajes de realities. De acuerdo con las publicaciones de ABC, Williams procura dejar claros los límites actuales de su relación con Montoya y desactivar las especulaciones sobre una posible vuelta sentimental. También, el medio recoge el testimonio de testigos presenciales que, en contraste con las afirmaciones de ambos protagonistas, refieren la existencia de reproches y un ambiente tenso en el más reciente encuentro fuera de la celebración de Terelu Campos.