La neerlandesa Lotte Keukelaar refuerza la delantera del Real Madrid femenino

Alex Kroes, director deportivo del Ajax, describió el traspaso de Lotte Keukelaar al Real Madrid como "una oportunidad magnífica tanto para Lotte como para el club", además de afirmar que el traspaso representa la mayor operación económica en la historia del fútbol femenino neerlandés. De acuerdo con la información publicada por el Real Madrid y replicada por diversos medios, la delantera de 19 años firmó un contrato que la vincula hasta el 30 de junio de 2030 con la entidad madrileña, después de concretar su salida del Ajax en el último día del mercado de fichajes de la Liga F.

Según detalló el club blanco, el acuerdo se cerró con el Ajax tras una negociación en la que no trascendieron cifras exactas, pero que la propia entidad de Ámsterdam calificó como histórica para su campeonato nacional. El medio subraya que la operación marcó un hito económico dentro del fútbol femenino neerlandés, hasta ahora sin precedentes por volumen.

La trayectoria de Keukelaar comenzó en la cantera del Ajax, donde se incorporó y se fue desarrollando progresivamente. En 2023 ascendió al primer equipo, con el que acumuló 55 partidos oficiales y se consagró campeona de la Copa de los Países Bajos en 2024. Durante ese tiempo, la futbolista también fue llamada a integrar la selección absoluta de Países Bajos, tras haber transitado por todas las categorías inferiores nacionales, conforme informó el propio club madrileño.

El director deportivo del Ajax, Alex Kroes, explicó al realizar el anuncio que el traspaso de Keukelaar constituye un reconocimiento al trabajo realizado por la jugadora y es también motivo de inspiración para los jóvenes talentos que actualmente forman parte de la institución. "Lotte se ha desarrollado de manera excelente en los últimos años y este traspaso de primer nivel al Real Madrid es la recompensa a su duro trabajo. El camino que ha recorrido es una inspiración para nuestros talentos actuales", afirmó Kroes según consignó el club neerlandés.

El Real Madrid ha destacado que la nueva incorporación ocupará una posición clave en su plantel femenino. Por su parte, desde el Ajax, Kroes remarcó en sus declaraciones difundidas por el club que la cifra récord alcanzada revela tanto el potencial y las cualidades de Keukelaar como el crecimiento de las futbolistas dentro de la entidad de Ámsterdam. "Que ahora se marche por una cifra récord en el fútbol femenino neerlandés a una liga de élite dice mucho, por un lado, de las cualidades que posee y, por otro, del crecimiento que están experimentando las jugadoras del Ajax", manifestó Kroes, citó el club.

La operación se ha producido en un momento de creciente vinculación entre el fútbol femenino neerlandés y las principales ligas europeas, y coincide con la apuesta del Real Madrid por consolidar su plantilla a través de la adquisición de jóvenes talentos internacionales. El acuerdo evidencia, según el Ajax, el avance del fútbol femenino y el reconocimiento internacional de jugadoras formadas en su cantera.

Keukelaar llega al club blanco tras completar su primera temporada completa con el primer equipo del Ajax, sumando poder ofensivo y una experiencia reciente con la selección holandesa. Los próximos años definirán su trayectoria dentro de la élite europea, bajo el contrato que la mantendrá ligada al Real Madrid hasta el 30 de junio de 2030, como oficializó el club español.