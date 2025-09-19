El padre de Manuel Vega confirma su ruptura con Cayetana Rivera, y deja la puerta abierta a su reconciliación

Siempre discretos con su vida sentimental, ni Cayetana Rivera ni Manuel Vega se han pronunciado hasta el momento sobre las informaciones que apuntan a que fue a principios de verano cuando decidieron emprender caminos separados tras casi cuatro años de relación.

Sí lo ha hecho por primera vez una persona de su entorno más cercano, Juan José Vega, padre del empresario, que ha asistido a la gala de los Premios Escaparate con su mujer, la artista María José Santiago, y ha confirmado lo que se había convertido en un secreto a voces: la pareja ha roto.

"Bueno, hace un tiempo que quedaron en dejarlo un tiempo" ha revelado, reconociendo que no descartan una posible reconciliación, puesto que no es la primera vez que superan una crisis en su historia de amor. "Sí, puede pasar, puede pasar" ha afirmado el exsuegro de Tana, que no oculta que le encantaría que retomasen su noviazgo porque "es una familia maravillosa, les tenemos como familia y hemos hecho buena amistad, pero lo que hagan nuestros hijos...".

"Hacen una pareja muy bonita, Manuel es una bellísima persona. Tana, ende de lo mismo. La queremos muchísimo. Son encantadores y nada más que podemos decir eso" ha añadido María José Santiago, sin descartar que volvamos a verles juntos en la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan -el próximo 3 de octubre en Sevilla- porque como ha desvelado "hay una buena relación".

Respecto a cómo está sobrellevando Manuel la ruptura -ya que se dijo que estaba muy tocado al haber sido la hija de Francisco Rivera la que tomó la decisión- su padre asegura que está "bien", pero "eso es lo que tiene que pasar cada uno. Y espero que se adapte a la nueva situación y después dios dirá". "Manuel es una de las personas más buenas que uno puede imaginar. Trabajador, buena persona y bueno, yo creo que lo conoce mucha gente de Sevilla y que saben quién es, yo por mucho que diga, no vale para nada. Es los que tienen alrededor, los que lo conocen y los que saben. Después, como todo en la vida, cada uno, como hay también gente contradictoria, uno dice que tiene la oreja más grande y el otro más chica" ha concluido.

Mientras su exsuegro confirmaba su ruptura, Tana se ha dejado ver de lo más sonriente en la entrega de los Premios Chicote en plena Gran Vía de Madrid y, aunque parece que ha pasado página tras el fin de su historia de amor con el que ha sido su novio los últimos 4 años, lo cierto es que ha evitado atender a la prensa porque, como desliza su entorno cercano, no quiere hablar sobre este tema.