El asistente de juego Gaming Copilot (beta) llega a Xbox para PC

Por Newsroom Infobae

Microsoft ha integrado experiencias impulsadas por inteligencia artificial (IA) en los ordenadores Windows con el asistente Gaming Copilot (beta), que también llegará a la aplicación de Xbox para Android e iOS en octubre.

La compañía ha empezado a desplegar este jueves Gaming Copilot (beta) para los jugadores de Xbox en PC, que podrán acceder al asistente de IA desde la Game Bar para obtener consejos y guías sobre los videojuegos en tiempo real, así como recomendaciones sobre la biblioteca de juegos, los logros y el historial de juego.

Gaming Copilot tiene un modo de voz que permite hablar directamente con el asistente en medio de una partida para una consulta puntual, pero también mantener una conversación más larga durante el juego, con un modo mini que lo minimiza en la pantalla.

Como ha informado Microsoft en una nota de prensa, Gaming Copilot (beta) también estará disponible para la aplicación móvil de Xbox en Android e iOS, a las que llegará en octubre, donde también se habilitará el modo de voz.

